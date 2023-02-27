看世界棒球經典賽遊台中享優惠　工策會+特約商店拚經濟

▲「2023世界棒球經典賽特約商店」好禮幸福館，熱情歡迎民眾來到臺中看棒球、吃美食、買好物、享優惠。（圖／工策會提供，下同）



記者鄧木卿／台中報導

球迷引頸期待的「2023世界棒球經典賽（WBC）」，預計將吸引逾10萬人次來台中觀賽。台中市工商發展投資策進會為了幫在地業者搶商機，特別推出「2023世界棒球經典賽特約商店」優惠活動，民眾憑WBC球賽票根至特約商店消費，可享「滿千送2百」活動，3月1日起為期1個月，市府與業者聯手推動「3月全民瘋棒球」熱潮，看球賽也不忘拼經濟。

工策會總幹事黃于珊表示，「2023世界棒球經典賽（WBC）」熱身賽，3月5日將在台中洲際棒球場開打，分組預賽隨即3月8日至12日盛大登場。工策會特別推出WBC特約商店優惠活動，媒合十大伴手禮得獎廠商、好禮協會、產業故事館、糕餅公會、飛雁創業協會，以及與勞工局合作邀請光復新村青創基地業者，超過百家伴手禮門市共襄盛舉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得一提的是，許多業者將WBC球賽在台中舉辦當成「家有喜事」看待，所以，除了響應滿千送2百活動之外，更自行加碼優惠，民眾只要到門市說出「中華隊加油！」等通關密語，即贈送驚喜小禮物，歡迎全台熱情球迷，到台中看棒球、吃美食、買好物、享優惠！

黃總幹事說明，工策會致力將台中伴手禮推廣至國際，這次更限量推出「WBC台中市十大伴手禮聯名禮盒」送給外賓，精緻的禮盒，從外觀設計、內容選品都由工策會一手包辦，甚至摺紙盒、包裝出貨，也是由工策會自行招募志工協力完成，可說全力以赴了。

禮盒內的7項伴手禮，全都大有來頭，包括青鳥旅行─經典花生及芝麻蛋捲、法布甜─人氣馬卡龍鳳梨酥、歐客佬精品咖啡─遊台中掛耳咖啡包、華剛茶葉─最高金賞茶包、小林煎餅─特製WBC煎餅、鴻鼎菓子─鳳凰酥、光山行─漆器紋書籤，全是「台中市十大伴手禮」選出的優秀品牌。

工策會補充說明，工策會更媒合台灣連鎖加盟促進協會參與，包括手搖飲品牌「Mr.Wish」，以及「築間餐飲集團」、本格和牛燒肉放題、燒肉Smile、有之和牛、絵馬別邸皆推出優惠方案，希望讓外國球員、大聯盟貴賓對台中美食留下深刻印象。