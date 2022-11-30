「穿」台中火車站過聖誕　瑪利亞創意畫勇奪十大伴手禮3大獎

▲瑪利亞基金會6名學員將台中舊城的印象，透過創意畫在襪子上，而且還勇奪十大伴手禮3大獎項。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府舉辦的十大伴手禮日前出爐，其中最引人注目的是瑪利亞基金會的「Merry Young 快樂襪」，首次參賽即勇奪「首獎」、「現場人氣獎」、「最佳新人獎」三冠王，6名學員將自己內心對於台中火車站、太陽餅、東協廣場等6個舊城印象，全都鮮活的彩繪在襪子上，工策會總幹事黃于珊表示，這不僅展現多重障礙學員樂觀進取的態度，更為社會帶來真善美的一面，歡迎民眾踴躍訂購，幫助瑪利亞自力更生。

瑪利亞技二中心園藝組、49 歲、中度智能障礙的小儀，出生時因難產，醫生使用助產鉗以致大腦皮質受到傷害，造成智能發展遲緩及癲癇。但媽媽及外婆從沒放棄她，從小就帶她學捏陶、畫畫，希望可以讓她透過創作抒發心情。

小儀從小就愛畫畫，但一直畫得很制式，直到進了瑪利亞的畫畫教室，老師用聊天的方式開始了解小儀的內心，引導她從想像中去作畫，但因為小儀常常要看醫生，當健康狀況不佳時，就很愛生氣，不過，她喜歡看書，看書的時候就會展露笑容。

瑪利亞基金會發揮學員們愛畫畫的興趣，找來6名學員針對台中舊城區的印象畫了9幅，包括台中火車站、宮原眼科、綠川、青草街、東協廣場和太陽餅，然後再委由廠商製作販售，不僅如此，今年首次參加十大伴手禮評選，竟然能在200多家品牌中，脫穎而出，橫掃3大獎，成為本屆最大黑馬，真的很不簡單。

黃于珊表示，瑪利亞的「Merry Young 快樂襪」產品擁有三大世界認證，包括歐盟最高紡織品環保無毒認證、環保再生紙包材，以及100%無污染GRS認證保特紗，織造1雙襪子等同回收再利用2支寶特瓶，全部盈餘全數支持心智障礙早，提供他們更多工作機會，希望大家多多訂購，守護環境和幫助弱勢，不斷創造善的循環。

「舊城心故事 Merry Young の老派約會快樂襪」聖誕主題作品，即日起到2023年1月2日在中央書局展出，讓大家透過自閉青年手繪的「宗曄的漫畫地圖」， 了解大孩子們有趣的創作視角，表面上看到的是舊城景點，藏的卻是一種對生活態度的堅持與實踐。