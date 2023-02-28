2023世界棒球經典賽重返台中　全民總動員2連鎖65門市超優惠

▲▼民眾憑WBC票根到「Mr.Wish」、「築間餐飲集團」消費可享受優惠，時間從3月5日起至31日止。（圖／工策會提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

世界棒球經典賽（WBC）睽違10年再度回到台中舉辦，市府為了邀請國內外球迷齊聚台中營造「主場優勢」，不但各局處全面總動員，找來旅宿業、夜市加入特約行列，民間業者也有如辦喜事心情熱情參與，例如「Mr.Wish」及「築間餐飲集團」2家業者在台中的65個門市，全都投入優惠活動，讓球迷們吃喝玩樂一次滿足，更重要的是向全球行銷台中市。





台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，今年台中市是世界棒球經典賽的完全主場，為了藉這難得機會行銷台中，特別與台灣連鎖加盟促進協會（ACFPT）合作，推出WBC特約商店優惠，民間業者包括「Mr.Wish」及「築間餐飲集團」的65家門店，加上逾百間伴手禮門市共襄盛舉，食宿遊購應有盡有。

[廣告]請繼續往下閱讀...

市府各局處也都齊心盡力投入籌辦及宣傳活動，包括觀旅局、經發局就邀請飯店旅宿業、市場、夜市加入特約行列，舉凡主題美食、優質住宿、遊程推薦、台中特產、伴手好禮等一應俱全，在市府官網全都找得到。



工策會說明，民眾憑WBC票根至築間幸福鍋物、燒肉Smile台中地區門店用餐，即贈9選1菜品；到「Mr.Wish」消費，獨享光果茶第二杯7折，2家優惠方案都是3月5日起至31日止。

台灣連鎖加盟促進協會秘書長郭士維表示，隨著疫情穩定，百工百業復甦，協會期望透過國內WBC賽事期間推廣在地連鎖餐飲品牌，更在邊境解封之際，帶動台灣連鎖品牌國際發展、幫助業者搶攻海外商機。