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台中推動青創2年有成　玉翡翠檸檬賽車工藝成績亮眼

▲▼台中市工策會結合中部地區14所大專學校，推動青年創新創業有成，今天在中興大學展現亮麗成果。（圖／台中市工策會提供，下同）

▲▼台中市工策會結合中部地區14所大專學校，推動青年創新創業有成，今天在中興大學展現亮麗成果。（圖／工策會提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

創意決定未來!台中市工策會為了協助青年學子勇敢創業，2020年就在中興大學成立「台中市創業創新育苗資源共享平台」，提供創業課程及諮詢服務，並鼓勵跨校合作，14日下午集結中部地區14所大專院校，發表創新成果，從農產品、虛擬實境、智慧精準醫療、高齡陪伴服務平台到高科技的賽車工藝，充分展現年輕學子的創意，也幫助更多青年團隊成功圓夢。

▲▼台中市工策會結合中部地區14所大專學校，推動青年創新創業有成，今天在中興大學展現亮麗成果。（圖／台中市工策會提供，下同）

檸檬森林是由蔡慧嬋姊弟共同創立的品牌，主要商品是「玉翡翠檸檬」，由檸檬和橘子嫁接，創業前4年，歷經無數失敗，不斷嚐試研發，終於開發出果乾、果醋、果醬，從果皮到果肉，全都能吃，一路走來，始終堅持「友善大地、循環經濟、低碳排放、環境永續」的理念，果然在昨天剛出爐的十大伴手禮中，榮獲農特產品精品獎。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

NCHU Racing ZR是由中興大學一群跨系學生，因為充滿對賽車的熱情所組成，ZR前身是機械系的SAE省油車隊，有著25年的造車經驗，2019年成立方程式賽車隊，在輪胎的分類中，ZR屬於最高等級的跑車用輪胎，車隊期許透過ZR，傳遞出對於造車工藝的堅持，希望車隊所設計的賽車也能有ZR精神。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

工策會總幹事黃于珊表示，台中市政府積極推動青年創業，2020年成立創業創新共享平台後，提供創業課程及客製化諮詢服務。本年度計畫再升級，不僅在創業輔導課程增添豐富實戰內容，更首度舉辦創業巴士，帶領青創團隊深入台中所有的創業資源，透過跨校合作及資源整合，打造台中為友善創業城市。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

中興大學EMBA執行長王精文表示，此次參與團隊內容多元、頗具水準，現場成果展分為創業市集及創業簡報，「創業簡報」是由創業成果完善之團隊所做的簡報；「成果展攤」則是展示創業成果，以實際產品、MVP模型、海報、介紹影片等形式呈現，各校學生團隊展示各自創業成果，激盪腦力。

這次展示成果主題分為動物與寵物經濟、農業科技、智慧製造、智慧醫療、文創設計與創新等，共有20組展攤隊伍、以及9組簡報隊伍，內容有腦瘤智慧精準醫療系統、電動機車租賃平台、智能冰箱系統、延展實境（XR）等。

此外，也有創業團隊看見寵物市場的潛力，創意發想貓咪租屋設計改造、動物基因檢測等毛小孩服務，讓現場觀眾、師生們驚訝於各種創業的可能，一起看見新世代的創新力量。

今天展現成果的學校包括中興大學、台中教育大學、台中科技大學、虎尾科技大學、靜宜大學、東海大學、亞洲大學、朝陽科技大學、嶺東科技大學、建國科技大學、龍華科技大學、弘光科技大學、暨南國際大學、雲林科技大學共14校，活動超過百人參加。

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