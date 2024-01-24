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寒流威力還在！還有一波低溫「下探6度↓」　變天降雨區出爐

▲▼天氣,氣象,寒流,保暖,低溫。（圖／記者宋良義攝）

▲寒流威力仍在，今天到明晨仍有一波低溫。（示意圖／記者宋良義攝）

記者李姿慧／台北報導

寒流威力還在，氣象署表示，今天到明天清晨天氣仍偏冷，若輻射冷卻明顯，北部近山區和空曠地區可能出現6度以下氣溫，預計明天白天寒流減弱，氣溫逐日回升。另受水氣影響，未來一周降雨分布在迎風面基隆北海岸、東半部、北部山區，偶有局部降雨。

中央氣象署預報中心技正羅雅尹表示，昨天經歷一整天相當濕冷天氣，今天水氣稍減少，但寒流威力仍在，今天到明天清晨天氣仍偏冷，預計明天白天寒流減弱，氣溫逐日回升。

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昨晚到今天清晨本島幾乎各縣市都出現10度以下低溫，其中外島包括馬祖出現2.9度低溫、金門出現3.9度低溫，台灣本島中部以北局部地區也出現8度以下氣溫，包括苗栗三灣低溫6.8度，桃園、新竹、台中也有7度左右低溫。

羅雅尹表示，今晚到明天清晨氣溫仍低，各地仍有低溫，包括高雄以北、宜蘭、花蓮局部地區會有10度以下氣溫，尤其中北部、宜蘭花蓮可能出現8度以下氣溫，若輻射冷卻明顯，北部近山區和空曠地區可能會出現6度以下氣溫。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼今明兩天低溫和未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

未來一周溫度變化部分，羅雅尹表示，寒流仍在，各地感受偏冷，明天白天後寒流減弱，各地氣溫回升，北部溫度逐日回升，白天約20度或20度以下，北部未來一周氣溫感受涼冷，中部、南部白天氣溫回升後，要留意日夜溫差大。

降雨分布方面，羅雅尹說明，今天水氣減少，未來一周降雨分布迎風面基隆北海岸、東半部、北部山區偶有局部降雨，今天白天後續會有高峰水氣通過，中部以北山區下半天偶有飄雨，另外過去一、二天高山有下雪，道路仍有積雪積冰，路線濕滑，提醒民眾要留意行車安全。

羅雅尹指出，明天寒流減弱，各地白天氣溫回升，未來一周沒有顯著冷空氣系統影響，不過台灣附近受偏東北風、偏東風影響，迎風面北台灣氣溫回升，但回升幅度慢，沒有像寒流這麼冷，感受偏涼，中部南部沒有那麼冷，日夜溫差大。

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