蘋果獲螢幕下鏡頭新專利　有望實現「真全螢幕」

▲蘋果獲全新螢幕下鏡頭專利。（圖／翻攝自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據外媒 PatentlyApple 報導，美國專利商標局今天正式公佈授予蘋果的 36 項新專利，其中包括螢幕下攝影機系統和下一代車燈系統，包括獨特的彎道照明功能相關的專利。

螢幕下鏡頭

首先是螢幕下攝影機專利。這項專利描述一種在顯示器下方嵌入相機的技術，這樣一來，手機正面就可以實現無劉海、無開孔的真全面螢幕，同時又不影響 Face ID 的正常工作。

為了讓光線穿透顯示器到達攝影機，蘋果在顯示器上設計了微小的感測器開口，並使用特殊的壓力敏感黏合劑將這些開口隱藏起來。這種黏合劑的反射率與周圍顯示區域的反射率相同，因此使用者幾乎看不到這些開口的存在。

蘋果在專利中指出，這項技術適用於TrueDepth 攝像頭，也就是目前用於Face ID 的攝影機。除了可見光攝影機之外，這項技術也適用於紅外線攝影機、光達等其他光學感測器。

車燈系統

接下來是汽車大燈專利。這項專利屬於蘋果神秘的自動駕駛汽車專案Project Titan，描述了一種帶有彎道輔助燈的頭燈系統。這種頭燈除了提供前方的照明之外，還可以根據需要向車身兩側發出額外的轉彎照明，方便駕駛員在轉彎或變換車道時觀察路況。

為了節省空間，蘋果將頭燈和彎道輔助燈都整合到了同一個燈殼內，並透過一個透鏡共同發出光線。為了進一步增強頭燈的照明，例如在遠光燈模式下，也可以在頭燈外殼內提供一個或多個額外的光源。