蘋果髮夾彎！Vision Pro上市前踩煞車　Apple Watch血氧功能取消

▲Vision Pro。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果預計於2月2日正式發售頭戴式裝置Vision Pro，不過近期爆料指出，在發售前蘋果悄悄地將「開啟天空環境」功能刪除，除了Vision Pro之外，蘋果也因為專利問題，將移除部分Apple Watch中的血氧檢測功能。

根據 X 上爆料帳戶 @M1Astra 指出，「Apple Vision Pro 簡介」影片中，無論是在官網或是 YouTube頻道上，先前 WWDC 2023 曾公布的「開啟天空環境」（Open Sky Environment）已被移除。

蘋果在許多介紹中，也將此敘述刪除，可能是因為在發布前未達到原先預期的目標，或出現技術上的問題。「開啟天空環境」在原先的敘述中，可以讓用戶戴上裝置後，將天花板變成天空，體驗全新的視覺感受。

除此之外，蘋果由於血氧測量的專利爭議，先前在美國也被要求停售特定型號的Apple Watch，雖然目前已重先開始銷售，但專利問題似乎仍然未解。

根據《華爾街日報》16日引述美國醫療科技公司麥斯莫（Masimo）15日提交的文件指出，美國海關與邊境保護局（CBP）批准蘋果的技術修改，此次修改就包含移除血氧檢測功能，也就是說部分Apple Watch的血氧檢測將被移除。