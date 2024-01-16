　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果髮夾彎！Vision Pro上市前踩煞車　Apple Watch血氧功能取消

▲Vision Pro。（圖／蘋果）

▲Vision Pro。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果預計於2月2日正式發售頭戴式裝置Vision Pro，不過近期爆料指出，在發售前蘋果悄悄地將「開啟天空環境」功能刪除，除了Vision Pro之外，蘋果也因為專利問題，將移除部分Apple Watch中的血氧檢測功能。

根據 X 上爆料帳戶 @M1Astra 指出，「Apple Vision Pro 簡介」影片中，無論是在官網或是 YouTube頻道上，先前 WWDC 2023 曾公布的「開啟天空環境」（Open Sky Environment）已被移除。

蘋果在許多介紹中，也將此敘述刪除，可能是因為在發布前未達到原先預期的目標，或出現技術上的問題。「開啟天空環境」在原先的敘述中，可以讓用戶戴上裝置後，將天花板變成天空，體驗全新的視覺感受。

除此之外，蘋果由於血氧測量的專利爭議，先前在美國也被要求停售特定型號的Apple Watch，雖然目前已重先開始銷售，但專利問題似乎仍然未解。

根據《華爾街日報》16日引述美國醫療科技公司麥斯莫（Masimo）15日提交的文件指出，美國海關與邊境保護局（CBP）批准蘋果的技術修改，此次修改就包含移除血氧檢測功能，也就是說部分Apple Watch的血氧檢測將被移除。

ET快訊
楊冪遭鹹豬手！12秒片瘋傳　回頭怒瞪「別再摸」
菲總統以「台灣總統」祝賀　陸外交部怒嗆：多讀讀書！
知名手搖店遭控「要求把變黑柳丁榨汁用掉」！　對話全曝光
提立院必「藍正白副」　趙少康：國民黨別跟小黨計較
快訊／勒斃馬國女大生！　營造小開一審逃死
486先生「有誰比我傻」！捐款民進黨金額曝　喊別投高嘉瑜
出事前兆！　王一博概念股暴跌80%

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果髮夾彎！Vision Pro上市前踩煞車　Apple Watch血氧功能取消

專業人像機再升級　OPPO Reno 11系列登場

沒有GPS訊號也能導航！Google Maps「藍牙隧道信標」功能登場

蘋果9月推AI iPhone！　大摩積極預測：今年實現「尖端AI」

蘋果中國祭iPhone 15超低優惠　每支便宜近2000元台幣

iPhone 16最新爆料！全系搭載8GB RAM、支援Wi-Fi 6E

蘋果整併Siri團隊　121名員工面臨裁員

iPhone 15太貴買下不去？　換手機選「這9款」高CP價格又香

從QWERTY到觸控式螢幕！　揭曉手機鍵盤演進史

三星S24 Ultra實機照流出　二大關鍵變革曝光

施明德肝癌病逝 享年83歲

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

調皮爸狂搶兒冰淇淋！　他一臉委屈→氣到大哭

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

「立院龍頭」支持誰？　民眾黨團要求藍綠提4具體承諾

李荷妮產後回歸化身「雙面寡婦」　自豪一打十七...根本超ㄎ一ㄤ

戴資穎重返世界第3！　為球迷這舉動向東宗致歉

女問「為何視訊不跟她掛睡」　男友秒回：手機爆炸躺更久

蘋果髮夾彎！Vision Pro上市前踩煞車　Apple Watch血氧功能取消

專業人像機再升級　OPPO Reno 11系列登場

沒有GPS訊號也能導航！Google Maps「藍牙隧道信標」功能登場

蘋果9月推AI iPhone！　大摩積極預測：今年實現「尖端AI」

蘋果中國祭iPhone 15超低優惠　每支便宜近2000元台幣

iPhone 16最新爆料！全系搭載8GB RAM、支援Wi-Fi 6E

蘋果整併Siri團隊　121名員工面臨裁員

iPhone 15太貴買下不去？　換手機選「這9款」高CP價格又香

從QWERTY到觸控式螢幕！　揭曉手機鍵盤演進史

三星S24 Ultra實機照流出　二大關鍵變革曝光

爆潘孟安免費住豪宅　王鴻薇遭求償150萬...出庭反譏對方心虛

WSBL迎接第19季才首度有洋將　鄭慧芸：太晚了！

諾魯突襲式斷交！　專家曝「去年已有跡象」：倒向中國不意外

咳嗽、呼吸喘！肺癌有症狀多已晚期　醫示警「7大症狀」

38歲投資客「台中一劉」擁11房徵友　親曝擇偶條件

汪星人散步順便撿罐罐賺錢　爸爸帶牠捐給收容所助毛朋友

簽約後抱怨床墊太髒「要求改善」　資深房東出招迎戰

NewJeans「不知刀削麵」釀禍遭韓網出征　Minji道歉：讓大家失望了

大秀直播／林柏宏帶36萬元LV夯包起飛　到巴黎先踩點甜點名店

頂大女友定位摩鐵！他衝現場破門驚見「1幕」傻了：和朋友在讀書

麻將館藏賭場！長髮正妹「三娘教子」被活逮　闆娘只有21歲

3C家電熱門新聞

蘋果9月推AI iPhone　大摩估：今年實現尖端AI

沒有GPS訊號也能導航！Google Maps「藍牙隧道信標」功能登場

三星S24 Ultra實機照流出　二大關鍵變革曝光

分析師曝：iPhone 16全系搭載8GB RAM

換手機看這裡！「這9款」高CP價格又香

蘋果髮夾彎！Vision Pro上市前踩煞車　Apple Watch血氧功能取消

專業人像機再升級　OPPO Reno 11系列登場

蘋果中國祭iPhone 15超低優惠　每支便宜近2000元台幣

手機降價排行出爐　iPhone 15 Pro Max砍近五千

蘋果整併Siri團隊　121名員工面臨裁員

三星S24 Ultra實機照曝　達人讚曝員工最愛1款顏色

iOS 17.2.1出現大規模災情　上百果粉怨：更新後無法連網

三星AI手機S24發布前一周　詳細規格、價格全被曝光

過半民眾「只用手機」　這通訊軟體幾乎「人人使用」

更多熱門

相關新聞

蘋果Vision Pro將開賣　郭明錤：很快銷售一空

蘋果Vision Pro將開賣　郭明錤：很快銷售一空

天風國際證券分析師郭明錤今在《Ｘ》平台上發文指出，Apple預計在Vision Pro開賣前準備約6~8萬台，因數量不多，因此他認為在開賣後會很快銷售一空。

Vision Pro將發售　郭明錤：影響蘋果短期股價表現

Vision Pro將發售　郭明錤：影響蘋果短期股價表現

Vision Pro終於來了！蘋果2／2舉辦「展示活動」

Vision Pro終於來了！蘋果2／2舉辦「展示活動」

果粉今年最期待新品是Vision Pro！　iPhone 16只排第4名

果粉今年最期待新品是Vision Pro！　iPhone 16只排第4名

一氧化碳中毒　女靠Apple Watch求救保命

一氧化碳中毒　女靠Apple Watch求救保命

關鍵字：

Vision ProApple Watch血氧檢測專利

讀者迴響

熱門新聞

網紅名醫猝死享年46歲！同事曝死因：可能和感冒有關

賤葆後宮正妹-1！　YTR晨晨「永遠不會進步」宣布退出

鍋貼煎到焦黑！總公司召回店家重新教育

桃園擄女到宜蘭！他「對警開3槍」遭反擊7槍搶救中

2023信用卡爭霸　中信銀全年8500億元穩坐龍頭

「提早到公司吃早餐」主管搖頭！網聽懂暗示

男國1撞護欄下車察看　後車追撞他慘死

4歲童坐車被風箏線割喉　大量爆血身亡

飲料店嗆「綠蛆」！總公司最新聲明：分店解約、員工離職

全台急凍！下波強冷空氣恐達寒流　連3天最低溫

「噴射橘貓」抓住院門噴強力水柱

桃機排安檢1小時　旅客怨現場混亂

口臭半年！他常做「1動作」慘了　醫：罹癌第二期

全聯最大買1送1來了！年前囤貨必衝

人妻健身房露奶跑步　下場曝光

更多

最夯影音

更多
施明德肝癌病逝 享年83歲

施明德肝癌病逝 享年83歲
蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

調皮爸狂搶兒冰淇淋！　他一臉委屈→氣到大哭

調皮爸狂搶兒冰淇淋！　他一臉委屈→氣到大哭

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面