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避免專利侵權　蘋果上架「沒有」血氧功能Apple Watch

▲由於專利問題，Apple Watch兩款產品暫時停售。（圖／MacRumors）

▲由於專利問題，蘋果上架兩款未含血氧功能Apple Watch。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據彭博社記者 Mark Gurman 爆料指出，蘋果已開始向美國零售店運送「改良」版Apple Watch 型號，但目前尚不清楚這些產品將於何時上市銷售。蘋果現發布聲明，宣布將於週四開始在美國當地銷售沒有血氧檢測功能的Apple Watch Series 9 和Ultra 2 手錶。

蘋果表示，上訴仍在進行中，相信美國聯邦巡迴上訴法院終會推翻美國國際貿易委員會的決定，且強烈反對美國國際貿易委員會的決定及其禁令。

在上訴期間，蘋果正在採取措施遵守這項指令，同時確保客戶能夠使用功能受限的 Apple Watch。這些措施包括在美國推出沒有血氧功能的Apple Watch Series 9 和Apple Watch Ultra 2 版本；用戶已經購買的包含血氧功能的Apple Watch 則不會受到影響。

沒有血氧功能的Apple Watch Series 9 和Apple Watch Ultra 2 將從1 月18 日上午6 點（太平洋時間）開始在apple.com上銷售，並從1 月18 日起在蘋果商店銷售。

Mark Gurman 先前也表示，蘋果正在準備軟體更新，調整血氧應用程式的演算法，試圖避開Masimo 的專利技術。目前還不清楚這項努力是否會成功，而蘋果與Masimo 之間的法律戰也可能遠未結束。

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