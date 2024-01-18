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大事大條！林美秀睡到摔下床脊椎滑脫　差點丟了主持棒

▲▼關節,林美秀,台塑生醫肽股力,專利,保健,認證。（圖／業者提供） 

演員林美秀曾因為做夢從床上摔下後導致脊椎滑脫，神經受到壓迫讓手腳麻，但好在她喝了「台塑生醫BHN肽股力」，讓她緩解疼痛，重新找回關節健康。（圖／台塑生醫提供，下同）

生活中心／綜合報導

中老年人常出現關節不適，初期只是手腳、脖子偶爾卡卡，沒有明顯症狀因此容易被忽略，往往等到無法靈活行動、四處走跳了，才驚覺出問題了，像是實力派演員林美秀，不只因為親切的螢幕形象被大家封為「國民媽媽」，就連身體也出現婆媽們會有的痠痛症狀，前幾年還曾睡到一半摔下床，被醫師判定為脊椎滑脫、壓迫神經，腳麻之外，手也因為沾黏現象根本沒辦法舉高，痛苦指數破表，但現在的她卻是生龍活虎，怎麼做到的呢？

林美秀最初是以舞者身分進入演藝圈，更有長達8年時間做為藍心湄的伴舞活躍於舞台上，身體靈活度不在話下，沒想到高強度的忙碌工作行程，令她經常感到肩頸痠痛、腰痠背痛，甚至幾年前還曾因為做夢從床上摔下來，「磅！一聲導致腰很痛、下肢也沒力氣」，確診為脊椎滑脫，不僅手麻腳麻、膝蓋也卡卡不舒服，痛到她喊出「阿娘威」！林美秀回想往事苦不堪言，幸虧在朋友介紹下喝了「台塑生醫BHN肽股力」，來自長庚醫學團隊經實證研發的骨關節保健品，一天一瓶補給全方位營養，讓她喝了之後「現在膝蓋舒服不卡卡，走路也完全不吃力」，因此有感大推給長輩、關節出狀況的人。

▲▼關節,林美秀,台塑生醫肽股力,專利,保健,認證。（圖／業者提供）

▲喝了「台塑生醫BHN肽股力」之後太有感，林美秀表示膝蓋不卡卡，走路也完全不吃力，每天活動力滿滿。

以關懷國人健康為使命的台塑生醫，集結長庚醫學團隊的專業實力，從各種骨關節病因、臨床症狀和治療效果，於全世界針對骨關節的300多項功效專利中，嚴選精華24項功效專利，像是獲得美國FDAGRAS食品安全認證、能減緩關節疼痛發炎的專利甲基硫醯基甲烷，增加肌肉量的專利黑酵母發酵物，降低軟骨損傷、減少骨刺的專利雞冠萃取物，幫助軟骨細胞增生修復的專利鰩魚萃取物，改善神經痛、舒緩局部發炎症狀的Vik2-7導鈣素等。並透過分子共振式真空萃取技術提高利用率，從天然植物中萃取出有效成分100倍濃縮精華，以製藥規格研發出「補骨配方」，運用精準標靶再生關節治療量身訂製打造出醫學級「台塑生醫BHN肽股力」。

▲▼關節,林美秀,台塑生醫肽股力,專利,保健,認證。（圖／業者提供）

▲「台塑生醫BHN肽股力」經由來自長庚醫學團隊專業研發，擁有多項專利功效成分，讓產品力UP。

品牌表示，「台塑生醫BHN肽股力」能夠有效提升骨質密度，增生軟骨膠原，強韌肌腱韌帶，增加肌肉提升，緩解骨關節的各種發炎症狀，經過593位人體臨床實驗證實，一個療程97.2%的患者獲得好轉；林美秀也是廣大受惠者之一，笑說「真的能夠有效緩解我的疼痛，改善我的骨關節問題，第一次使用，就感覺它真的很有效」。從配方設計、研發到安全檢測通通都有來自長庚醫學團隊專業把關，品質通過SGS檢驗標準，更榮獲美國FDA-GRAS食品安全認證；台塑生醫團隊認為用藥非唯一選擇，預防比治療更有效，喝「台塑生醫BHN肽股力」為骨關節補充營養，有效提升保健身體，降低退化與未來手術機率。

▲▼關節,林美秀,台塑生醫肽股力,專利,保健,認證。（圖／業者提供）

▲台塑生醫研發團隊林旭華醫師表示，針對骨關節健康預防勝於治療。

骨關節健康關乎一個人的行動力，想擁有活力精彩人生，日常真的要好好保健關節。不只林美秀原本膝蓋痠軟，喝了「台塑生醫BHN肽股力」恢復靈活不卡卡、穩健走路不吃力；平日習武、一代武術大師衛子雲，也曾出現手腕、膝蓋、腰椎時常痠痛無力的狀況，但同樣補充「台塑生醫BHN肽股力」後，幫助骨骼肌肉恢復結實有力，繼續快樂練功。好好照顧關節健康是每個人對身體負責任的表現，現在台塑生醫推出BHN肽股力免費體驗免運費活動，詳情可至「台塑生醫BHN肽股力」客服專線0800-22-99-66，活動連結：https://ahkhrl.surveycake.biz/s/QKM76

▲▼關節,林美秀,台塑生醫肽股力,專利,保健,認證。（圖／業者提供）

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關節林美秀台塑生醫BHN肽股力專利保健認證

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