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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／台灣基進不忍了！　決定開告《賀瓏夜夜秀》

記者邱晟軒／綜合報導

《賀瓏夜夜秀》邀請《央視》前調查記者王志安，節目中他暗諷罹患罕病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰，引發輿論圍剿。對此，台灣基進今（24）日下午發聲明，決定提告《賀瓏夜夜秀》，直指該節目不尊重身障人士且否定台灣民主，要求薩泰爾娛樂公司立即停止將台灣基進列為贊助商。

台灣基進24日發布聲明表示，經過思考之後，今天決定提告「賀瓏夜夜秀」與其背後的薩泰爾娛樂公司，要求民事損害賠償。薩泰爾娛樂公司未能拿捏好人類能夠容許的道德底線，把台灣的民主當成一場笑話，任何被他們列為「贊助商」的組織與企業，都蒙受莫大的侮辱跟商譽的損失，這是拿錢也換不回來的，但礙於現行法規，我們只能請他們負起民事賠償責任。

台灣基進說明，薩泰爾娛樂旗下的賀瓏夜夜秀邀請中國前央視記者王志安「評論台灣選舉」，後者影射罕病鬥士陳俊翰律師為「殘疾人」，不僅貶稱「把殘疾人士推上去作秀」，並還模仿表演身障人士手部顫抖的樣子，並且將其比喻為中國官媒節目設定好的「煽情催淚點」，最後帶出「台灣民主就是個笑話，選哪個都沒差」。對於這樣失去人性、貶低台灣民主成果的發言，賀瓏夜夜秀主持人與助理主持人竟帶頭拍手哄堂大笑，而節目製作班底也沒有覺得不妥當而剪掉此一段落，這是我們任何一個身為台灣人無法忍受、無法理解的道德瑕疵。

▲▼王志安訕笑身障人士，民進黨不滿批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）
▲王志安訕笑身障人士，民進黨不滿批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

台灣基進指出，我們被賀瓏夜夜秀列為「贊助廠商」，這是因為小黨選舉曝光不易，我們難以爭取到傳統電視節目的通告，因此必須把網路節目視為能把握就把握發聲的管道之一，今年稍早的時候我們確實有付費上賀瓏夜夜秀，也因此被列為「贊助廠商」。

台灣基進強調，要求薩泰爾娛樂公司立即停止將我們列為贊助商，我們不支持你們這種政治立場，並且提出民事賠償，這就彷彿是推動不穿皮草的動保組織上了一個自稱中立的節目，然後這節目不到兩個禮拜就開始提倡「活剝兔子皮做成鑰匙圈吊飾」一樣，請問薩泰爾娛樂公司這樣兩面包牌、兩面收錢，收得心安理得嗎？晚上睡得著嗎？

台灣基進呼籲，所有不幸曾經上過薩泰爾娛樂公司旗下節目的各黨政治人物，以及被列為「贊助商」的品牌，全部都聯合起來向薩泰爾娛樂求償。賣雞肉飯讓大家食物中毒尚且有辦法求償，賣根本就是錯誤、有害「資訊」、「娛樂」的公司反而拿他沒辦法？難道現在大家對於「雞肉飯」的要求標準已經比「當人」的要求標準還高了嗎？

最後，台灣基進重申：「台灣民主不是笑話」，即便過程有血有淚，有挫折有光榮，大家可以不投我們，但別說台灣人投票這件事情是笑話！

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