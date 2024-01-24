賴坤成衝萬里老宅嗨喊「傳說中的賴皮寮」　賴清德第一反應曝

▲賴坤成昨天與賴清德合影時，還準備了一幅畫請賴清德簽名。（圖／翻攝自賴坤成臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德近日展開謝票行程，昨（23）在故鄉萬里宴請眾立委落選人，來自台東縣的前立委賴坤成「順路」去賴老宅前直播，據轉述，他在餐會期間還分享自己從「賴皮寮」過來。但有媒體好奇，同桌用餐的賴清德不喜歡「賴皮寮」稱呼，當場有何反應？對此，民進黨新任發言人吳崢今（24）透露，自己當天也在場，賴當場並未表達不悅。

賴清德昨天在新北萬里宴請立委選舉失利的「落選者們」，並給予勉勵。賴坤成中午在臉書開起直播，介紹賴清德萬里老家周邊環境，直呼「來到傳說中的賴皮寮」、「這裡居然也誕生了台灣總統」、「環境是不錯」、「來研究一下為什麼這間厝可以出總統，我家也要來改一下」，直率的發言引發網友討論。

對此，吳崢今天下午出席中常會後記者會時，答覆媒體提問說，主席對於各種多元的聲音都很包容，昨天這場聚會自己也有在現場，賴坤成來到現場時也說「剛剛有去看『賴皮寮』」，而主席的神色並沒有任何的不悅或不適，餐敘期間還向與會者分享，用餐地點就在從小到大必經的道路上，鼓勵與會者們可以去自己的老家看一下。

吳崢說，其實以前大家就知道賴清德的老家在萬里，過去就有不少民進黨支持者會到這邊打卡，不過這次大選中，不同立場的民眾都來到這個地方參觀。