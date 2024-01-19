2024全球百大永續企業！台灣高鐵勇奪第4名　亞洲最佳

▲2024全球百大永續企業排行出爐，台灣高鐵勇奪全球第4名。（圖／高鐵）

記者李姿慧／台北報導

2024「全球百大永續企業排行榜」出爐，台灣高鐵超車全球6700多家企業，不但二度入榜，排名躍升全球第4，更蟬聯亞洲企業最佳成績。

長期關注永續經濟趨勢的國際調查研究機構—「企業騎士」，日前在瑞士達沃斯舉辦的「世界經濟論壇」上，公布2024「全球百大永續企業排行榜」，今年全球共評選6733家企業，台灣高鐵公司不僅二度獲選入榜，排名更從2023年全球第9名一舉躍升為2024年全球排名第4的永續企業，在低碳、環保、永續等各項評比指標上獲肯定，更蟬聯今年入選亞洲企業中名次表現最好的企業。

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台灣高鐵公司董事長江耀宗表示，能夠連續兩年選入「全球百大永續企業排行榜」的前10名，而且成績不斷前進，更加堅定高鐵積極朝向ESG願景與永續運輸的企業使命邁進。

江耀宗表示，高鐵公司依「5年中長期策略規劃」擬定之方針，結合全球趨勢，在各項業務中融入ESG精神，希望ESG深化為台灣高鐵的DNA，透過同仁在各自工作崗位上落實關懷環境永續發展、實踐企業社會責任，希望能讓高鐵不只是綠色運具，更能實踐「成為引領進步、創造美好的生活平台」企業願景。

過去台灣獲選的企業包括台積電(2021年全球排名第20名)、巨大機械(2023年全球排名第51名)等，台灣高鐵則連續兩次入榜前10名，今年更拿下第4名。