柯文哲佈局新人事！　傳將接民眾黨秘書長⋯周榆修回應了

▲周榆修。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

2024總統大選落幕，民眾黨近期開始進行組織盤點，據了解，現任民眾黨秘書長周台竹階段性任務已完成，黨主席柯文哲有意找柯文哲競選辦公室主任周榆修接下秘書長一職。對此，周榆修23日晚間回應，現在還在謝票階段，目前相關人事調整仍待討論，且也要經過黨中央程序，經由中央委員會同意後才確定。

周榆修加入民進黨後，曾任青年部副主任、立委蘇巧慧助理、議員助理等職，在2018年被柯文哲延攬進團隊後，歷任市長室專員、市府顧問、社會局長等，頗受柯的重用。柯卸任後，周也隨之轉入競選辦公室任職；由於周出身基層、人脈廣，又深明柯的想法，因此常被柯委以不少溝通的大任。

民眾黨2023年1月更換秘書長，由前外交官周台竹取代謝立功，當時柯文哲因為要角逐2024大位，希望借重周台竹外交專長，補足其弱項；據了解，近期民眾黨正在進行黨內檢討與組織盤點，周台竹階段性任務完成，因此柯文哲盼找周榆修接下秘書長一職。

對此，周榆修23日晚間接受《東森新媒體ETtoday》訪問時回應，相關人事案還在調整中，現階段以謝票為主，包括27、28日的台中與高雄小草見面會；目前應先把眼前的工作做完，且人事步驟也須經過中央委員會同意，而他身為當事人，則會尊重黨內體制。