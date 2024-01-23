周玉蔻今出庭盼調解　黃國昌回擊：若不先公開道歉「多說無益」

▲黃國昌。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

媒體人周玉蔻2023年6月於臉書指控，民眾黨立委當選人黃國昌「在教室硬上女學生」，使黃國昌認為周玉蔻惡意捏造、下流，並提告求償100萬元；台北地方法院23日開庭，周玉蔻表達有調解意願，而黃國昌則回應，如果周玉蔻不先公開道歉，那多說無益。

民眾黨黨主席柯文哲2023年參加網紅「館長」陳之漢直播，提及可以找黃國昌當法務部長，結果周玉蔻2023年6月13日在臉書貼文稱「黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？（嚇死人）」。

面對周玉蔻的指控，黃國昌當時於臉書回擊，「惡意捏造這種不實內容，真的有夠下流。對這種被政府標案豢養的無恥側翼，沒有什麼好說的，直接提告。」並請求賠償100萬元、刪除文章，在3大報頭版刊登判決主文，以及於臉書刊登判決全文。

而台北地院23日開庭，法官詢問雙方是否有調解意願，周玉蔻表達願意調解，並認為黃國昌誤會其意思，或是黃國昌對於言論自由的定義不同；而黃國昌則委任律師出席，本人未到場。

但針對周玉蔻出庭希望調解，黃國昌向《東森新媒體ETtoday》回應，如果希望調解，周玉蔻展現出來的態度與一般文明社會的準則存在不小的差距；如果不先公開道歉，多說無益。