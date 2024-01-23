英國鋼琴家街頭演奏　遭持五星旗陸客要求「刪影片」！引全球關注

▲英國鋼琴家卡瓦納在倫敦演奏直播，被中國遊客要求刪除影片。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／綜合報導

近年受到中國網友到處出征引戰，導致國際反中情緒高漲。英國知名愛爾蘭裔鋼琴家，日前在倫敦某商場直播即興鋼琴演奏，豈料卻遇上一群無禮的中國人以「肖像權」為由大聲咆哮、要求停止拍攝，還被對方誣陷為種族主義者，甚至因此遭到英國警察制止直播，影片吸引390多萬次觀看，網友力挺英國鋼琴家。

根據英國《每日郵報》，英國愛爾蘭裔鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）的頻道超過200萬人訂閱，是一名網紅音樂家。當地時間19日，他在倫敦聖潘克拉斯（St. Pancras）車站的百貨商場直播演奏鋼琴，起初一群拿著五星旗的中國遊客站在拍攝背景中，然而他們卻於影片9分鐘14秒處走向卡瓦納。

一名手持五星旗的黃皮膚面孔年輕女性前來交涉，要求卡瓦納刪除直播影片，因為他們當中「有人不想被拍到」。女子向卡瓦納解釋，她在中國電視台工作，因此要求不准拍攝。不過，卡瓦納卻對他們的要求感到費解，認為自己人目前待在英國、而非中國，是自由國家，因此拒絕女子等一行人的要求。

▲男子要求卡瓦納停止直播，其疑似為孔子學院中文教師。（圖／翻攝自YouTube）

一頭霧水的卡瓦納認為，他在車站公共區域直播演奏鋼琴已行之有年，從來沒遇過類似問題，若不想出現在鏡頭前，大可離開就好。這群中國遊客再次表明，不希望自己的聲音和長相被拍攝到。當卡瓦納詢問原因，這群中國遊客竟回答，「因為中國的法律不允許」，手拿五星旗的女性則稱「自己也是英國人」，因此肖像權需要被尊重。

卡瓦納聽完後覺得不可思議，直言「英國是個自由的國家，這裡不是中國」，之後他指著手拿五星旗的女性問道「你是中國人嗎」，女性則回答自己是英國人，他再度用手指著五星旗，卻突然遭到一名中國男子大聲咆哮，要求「你不准碰她」，中國男子甚至高聲指控卡瓦納是「種族主義者」。

英國警方在接獲圍觀民眾報案後，旋即趕往現場，要求卡瓦納停止鋼琴演奏直播。不過卡瓦納仍向警方強調「這裡是英國，我們身處自由的國家」，不願意刪除影片。卡瓦納不解，為何當中國遊客以「種族歧視」的方向指控，英國警察便會順著中國遊客的說法，跟著要求自家民眾別在公共場合進行拍攝。

▲事發後卡瓦納繼續坐在鋼琴前演奏。（圖／翻攝自YouTube）

中國遊客還表示，卡瓦納應該要先「多讀書」，因為這面旗幟（五星旗）並非共產黨的旗幟，共產黨的旗幟上畫有黃色的錘子和鐮刀，並非五顆星。

女警附和著中國遊客，要求卡瓦納刪除影片、停止直播，「順便說一句，我不是上你的頻道，現在我在跟你說話」；卡瓦納則打斷女警，「聽著，我們現在在英國，是自由國家，而這裡是公共場所。」

影片上傳3天後吸引超過390萬人次觀看。網友表示，「他們既然不想被拍，那為何還要走到鏡頭裡面」、「太荒謬了吧，到另一個國家，要求當地人遵守他們自己國家的法律」、「以為全球都要聽中國的嗎」；還有網友指出，手持五星旗的中國遊客，很可能是孔子學院的中文教師。