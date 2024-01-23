陸高幹落入「異國美人計」　極樂到一半「大哥衝進來」

▲大陸國企關鍵職位人員落入美人計。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國安部近日公布一起「美人計」的案例，一名國企關鍵職位人員出國考察時，在夜店認識了一名異國女郎，兩人辦事到一半時，突然有一大群大漢破門闖入，不只強拍下他的裸照，還將他帶走，逼迫他提供情報。

大陸國安部在官方微信上提到，國企關鍵職位人員李四（化名）隨著公務考察團出國考察時，接受導遊的熱情邀請，在當地的特色酒吧小酌之後，又去了色情娛樂場所，並邂逅了一名香豔的異國女郎。

正當李四沉醉在異國美人的溫柔鄉時，突然響起了一陣敲門聲，接著就看見房門被撞開，幾個身穿制服、身材魁梧的外國大漢闖了進來，對著全身赤裸的李四大聲威嚇，還拿出相機拍下他的醜態。

外國大漢還將李四從床上抓了下來，強制將他帶到一間會議室，亮明他們情報人員的身份，威脅要將李四的裸照傳給公司上司、同事，逼迫李四加入他們的情報單位，為他們提供情資。

在威脅之下，又驚又恐的李四只求脫身，只好同意了對方的要求。之後，李四被要求提供考察團的內部情況，又把含有機密資料的電腦交給了對方。

不料，回國之後，李四還是難以脫離魔爪，對方以裸照及電腦中的機密當把柄，威脅李四繼續提供更多機密資料。目前，李四已被大陸的國安部門逮捕，正接受審判。

大陸國安部指出，這看上去像是李四一時衝動「不檢點」引起的連鎖反應，但實際上，是一場早有預謀及計劃的「圍獵」，境外間諜情報機關早就盯上了李四，包含導遊、女郎都是安排好的「獵人」，酒吧、色情場所則是挑選好的「獵場」，就等著李四落入陷阱，以竊取機密。