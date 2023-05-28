議員酒醒「全裸躺妓院」找不到衣服　他凌晨4點打給同事：救我出去

▲一名英國保守黨議員日前醒來後，發現自己全裸出現在妓院，嚇得趕緊打電話向同事求救。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

英國媒體披露，一名英國保守黨議員日前於凌晨時打電話向同事求救，稱自己不知為何會在妓院裡，甚至還找不到衣服，引發議論。據悉，該名議員擔心，自己可能被俄羅斯或中國特工盯上，成為美人計的受害者。

根據《每日郵報》報導，一名英國保守黨議員日前在凌晨4時許時，打電話求助同事，「我在妓院裡，我不知道我是怎麼來到這裡的，我找不到我的衣服了。」

對此，一名保守黨人士證實了這一事件，但對議員的身份守口如瓶。據了解，該名議員認為自己的飲料被下了藥，因為他不記得自己是如何來到那裡的，甚至擔心自己被俄羅斯或中國特工盯上，成為美人計的受害者。

這一事件，引發了下議院對議員身份的瘋狂猜測。知情人士透露，該名國會議員真的對他如何去到那個地方感到困惑。

報導指出，不過近日黨內高層人士對美人計的說法表達困惑，其中一名提到，「我想不出他能告訴俄羅斯人或中國人任何有用的事情。」

由於俄羅斯駭客的威脅，國會議員上周還被建議從他們的手機中刪除電子郵件功能，儘管許多人拒絕了。 而在此前，國家安全局曾私下警告，與中國和俄羅斯等國家的國際緊張局勢加劇，可能導致某些議員成為目標。

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