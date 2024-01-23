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持慢箋民眾注意！本次用藥最後日「落於春節期間」　可提前10天領藥

▲▼亞東醫院一般門診，民眾大排長龍排隊領藥。（圖／記者呂佳賢攝）

▲因應春節，持慢性病連續處方箋的民眾可提前領藥，資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

再過不久就是農曆春節假期，連假期間長達7天，醫療院所也可能減診、停止門診或者藥品調劑服務，中央健保署今（23）日表示，若持慢性病連續處方箋民眾，上次給藥天數最後一天落在春節期間，可以提前於春節前10天回診（1/29起），請醫師開立處方箋，或持慢箋領取下個月藥品。

健保署長石崇良表示，依全民健康保險醫療辦法規定，「慢性病連續處方箋」是指醫師開給病情穩定慢性病患的長期用藥處方箋，目前「慢性病連續處方箋」效期，是依醫師實際處方給藥日數計算，最多90天，並分次調劑，每次給30天以內的用藥量。

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依照規定，持有慢性病連續處方箋領藥的民眾，必須於上次給藥期間屆滿前10天內，才可以憑原處方箋再次領取下一個月的用藥。不過健保署每次因應春節期間假期，會給予特別放寬規定，提醒持有慢性病連續處方箋的民眾記得提前領藥，即可用藥不中斷，安心過好年。

健保署表示，若民眾上次(上個月)給藥天數的最後一天(藥吃完的日期)，落在春節期間113年2月8日至113年2月14日者，可提前於春節前10天(即113年1月29日(含)起)回診請醫師開立處方箋或持慢箋領取下個月藥品。

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