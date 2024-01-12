新冠確診個案居家照護費追扣引醫界反彈！健保署：研議補付

▲衛福部健保署，資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情期間，醫療院所協助確診個案視訊診療、追蹤可以獲得居家照護費用，但因為患者眾多，部分縣市發生重複收案情況，中央健保署去年底向醫療院所發出公文追扣，引發醫界反彈，還遭綠委質疑「選前發布是嫌票太多嗎？」。健保署今日晚間特別說明，受影響院所可提出申復，衛福部將研議補付，以保障基層醫療人員權益。

健保署台北業務組組長李純馥表示，本案係因111年新冠疫情期間，允許視訊診療居家照護，有部分縣市衛生局委外由派遣中心請醫院或診所對需隔離病人進行視訊診療和隔離期間居家遠距追蹤，但在過程中發生重複派案、收案的狀況，讓同一病人同時接受兩家醫療院所照護重複申報，此類案件經提供地方政府衛生局審核後，審定重複部分交予健保署台北業務組追扣。

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李純馥強調，確診病例居家照護個管費重複申報追扣案是健保署受疾管署委託辦理公務預算支付，與健保總額點數及點值保障並無相關。後續衛生福利部將召集健保署、疾管署、地方衛生局及醫師公會共同協商處理，積極協處核扣爭議案件，對於有實際提供服務者補付費用，以保障基層醫療院所權益。

根據統計，台北區特約西醫基層診所111年7月至112年3月期間，共1,397診所家申報新冠確診案件費用，經縣市衛生局審定居家照護個案管理費重複案件共核減5,196萬，另為避免財務衝擊，併同112年第二季健保點值結算補付同時辦理，經與補付金額沖抵後，共追扣215家診所、2千萬元。

73%(157家)診所追扣費用少於10萬(新北市66家、台北市84家、基隆市5家、宜蘭縣2家)，追扣費用高於70萬以上者4家(新北市3家、台北市1家)。