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加速新藥審查「6個月內納健保」！專責辦公室今啟動　拚2年後法人化

▲▼健保署長石崇良出席健康政策與醫療科技評估中心啟動典禮。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保署長石崇良出席健康政策與醫療科技評估中心啟動典禮。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

過去偶爾會聽到明明有新藥問世，但國內尚未納入健保給付，病人等不到救命藥物的遺憾。為了加速新藥審查，衛福部健保署今（27）日舉辦健康政策與醫療科技評估中心專責辦公室的啟動典禮，健保署長石崇良表示，過去新藥取得藥品許可證後約需要13個月決定是否納入健保給付，透過專責辦公室與平行審查機制明年1月1日上路，將可縮短至6個月內完成決定。

中央健康保險署於今（27）日舉辦健康政策與醫療科技評估中心 (Center for Health Policy and Technology Assessment，下稱CHPTA)啟動典禮，並於113年1月1日開始運作，開啟台灣醫療科技評估(Health Technology Assessment, HTA)新里程碑。

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石崇良致詞表示，現在新藥研發快速，有些藥品具有突破性、臨床有需要，但有別於傳統完成三期臨床試驗，有些僅有二期、甚至一期試驗，收案追蹤時間不足，健保署採取幾項改革措施，包含暫時性支付、專責單位（CHPTA）成立、平行審查等，以加速收納。

根據規劃，CHPTA將於113年1月1日起執行平行送審相關作業，及暫時性支付藥品收載後之醫療效益評估，對於符合平行送審條件之藥品於廠商向食藥署申請新藥查驗登記時，即可向健保署建議給付，預估藥品於取得藥品許可證後6個月內健保給付，而一般新藥於健保受理後10個月可獲得給付。

石崇良進一步說明，一般新藥向食藥署申請藥證，約需要1年時間，過去是取得藥證後才進入健保受理申請，平均要13個月決定是否給付。透過平行審查的同步進行，未來希望縮短在取得藥證後的6個月之內；也就是說，屬於平行審查的新藥，開始申請藥證到健保決定是否給付，可以加速在一年半左右時間完成。

石崇良也特別提到，明年健保總額在健保會委員支持下，新藥新科技預算編列達70億，相較今年的30億有大幅的成長，也希望這些前瞻性新藥可以讓國人盡快使用到。

後續長期目標則是將CHPTA行政法人化，明年展開組織法立法，表定116年底前完成立法，117年正式成立行政法人，但石崇良說，希望程序上加快，由於組織法通過後才能籌編預算，希望明年法案送立院，後年通過，力拚115年正式成立行政法人。

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