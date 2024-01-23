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美伊利諾州槍擊「7人陳屍2間屋內」！　23歲男嫌在逃

▲▼ 伊利諾州槍擊。（圖／Joliet Police Department）

▲ 南斯疑似殺害7名親戚。（圖／Joliet Police Department）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國伊利諾州22日發生槍擊，共7人分別陳屍2棟房屋內，警方已鎖定一名23歲男嫌，與死者為親戚關係，目前尚未落網。

綜合CBS等美媒，伊州喬利埃特（Joliet）警局局長伊凡斯（Bill Evans）在記者會上說明，22日中午接獲威爾郡警方通知，在同個街區相隔一條街的2戶民宅發現7名死者，一間屋內有5人，另一間則有2人，全都遭到槍殺。

警方已鎖定一名嫌犯，為23歲男子南斯（Romeo Nance），身高約188公分，體重約72.5公斤，據信駕駛一輛車牌Q730412的紅色轎車，已知最近的住址就在案發的街區，與7名死者為親戚關係，呼籲任何有線索的民眾通報當地執法機構。

此外，南斯駕駛的紅色轎車也涉入該州21日的2起槍擊，其中一起造成一人死亡。威爾郡警長辦公室20日下午接獲報案，在一棟公寓內發現28歲男子巴卡爾（Toyosi I. Bakare）中槍倒地，他來自奈及利亞，在美國生活約有3年，緊急送醫後宣告不治。

21日的2起槍擊受害者之間並無關聯，但南斯駕駛的紅色轎車都被發現曾出沒案發現場。逮捕紀錄顯示他去年因涉入槍擊案被保釋，目前仍在等待審判，一連串事件令附近鄰居人心惶惶。

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