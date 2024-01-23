20歲女被身材羞辱　飛土耳其「縮胃減肥」！花10萬動刀卻感染死亡

▲英國20歲女子到土耳其進行縮胃手術，意外感染死亡。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／編譯

英國一名20歲年輕女子因為體重受到長年霸凌與嘲笑，今年年初她和男友一起出國，只為了到土耳其進行一次費用約2500英鎊（約新台幣10萬元）的減肥手術，手術前還發了一則TikTok短片，沒想到她在返英的航班上出現感染性休克，飛機迫降塞爾維亞，最終竟病死在他鄉。

根據鏡報等英媒報導，住在倫敦南部的20歲女子麗貝洛（Morgan Ribeiro）在忍受數年霸凌與嘲笑後，決定預約進行俗稱「縮胃手術」的袖狀胃切除術（Sleeve Gastrectomy），然而，若在英國健保體系動刀需要排隊，甚至等上數年，於是她選擇飛往海外動刀。

麗貝洛與男友在1月5日一起搭機飛往土耳其，還在TikTok上更新消息說，「這是我減肥手術前的最後一則發文──到時見了！」報導指出，她在這次要價2500英鎊（約新台幣10萬元）的手術過程中，小腸也被切除了10多公分，據信小腸部位因此發生感染。

手術3天後，麗貝洛被醫院告知可以平安回家，不料卻在返回英國的航班上出現感染性休克，飛機迫降在塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade），她住進當地一家醫院後仍不幸於9日去世。她的母親目前正在籌措1萬英鎊（約新台幣40萬元），希望可以將女兒的遺體運回英國。

男友布魯斯特（James Brewster）表示，麗貝洛去年9月在網路上向土耳其醫院諮詢手術，醫務人員和翻譯人員並未強調手術具有任何風險，她在飛機上卻發了高燒，劇烈疼痛，最後呼吸困難，空服員試圖為她戴上氧氣面罩，但他們都感覺到問題很嚴重。