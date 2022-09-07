飛國外做縮胃手術「內出血到死」　120kg胖男想省錢減肥竟送命

▲25歲的索恩利（Joe Thornley）遠赴土耳其接受縮胃手術，卻不幸死亡。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

英國25歲男子索恩利（Joe Thornley）體重高達120公斤，他希望減肥，預算又沒有這麼多，於是遠赴土耳其，接受3000英鎊（約新台幣10.6萬元）的廉價袖狀胃切除手術，未料術後卻持續內出血，最後不幸死亡。

術後幾天，索恩利的母親接到院方的電話，告知兒子在開刀時心臟病發去世。奇怪的是，驗屍結果顯示，索恩利實際上死於手術部位內出血，「可能是術後護理，他們沒有發現他在流血」。

傷心欲絕的茱莉回憶，那間伊斯坦堡的診所「看起來像是一間評價良好的優質醫院」，沒有任何理由認為手術會出錯。她呼籲，若決定出國接受整形手術，一定要非常謹慎，「這不值得」。

Metro、《鏡報》等外媒報導，雖然英國國民保健署（NHS）有為糖尿病、高血壓等肥胖疾病患者提供此類手術，等候名單卻長得難以置信，恐怕必須等上5年。私人手術費用則非常昂貴，可能高達數千、甚至1.2萬英鎊（約新台幣42.5萬元），導致越來越多人選擇海外廉價手術。

英國醫界人士指出，越來越多人前往土耳其接受廉價減肥手術，但也有不少患者回國後，仍需接受矯正手術及術後護理，甚至出現嚴重後遺症及併發問題，例如長期胃酸逆流，甚至感染、疝氣及內出血，需要緊急動刀才能解決。

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