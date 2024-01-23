高雄「長照蟑螂」私刻失能老人印章　月撈國庫百萬補助

▲台灣邁入高齡社會，政府每年編列超過600億元預算，推動家庭式長照。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

高雄市青松社會老人福利關懷協會接受衛生局轉介居家照顧案，卻浮報居服員人數、偽造服務紀錄，2年多來申請1,500萬元補助，其中超過一半涉嫌詐領，衛生局接獲檢舉後終止派案。

台灣邁入高齡社會，為減輕照顧負擔，政府每年編列超過600億元預算，推動家庭式長照，許多長照業者與地方政府簽約接案，有不肖業者涉嫌虛報費用，趁機撈錢。一名曾在「高雄市青松社會老人福利關懷協會」附設居家長照機構擔任督導的A小姐向本刊爆料，該機構捏造服務紀錄，詐領政府補助款，卻對居家照顧服務員（簡稱居服員）十分苛刻、拖延薪水，非常惡劣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

A小姐指出，青松呈報給主管單位的居服員名單共15人，但實際上連她在內只有8個人，因為她是督導，依《長期照顧服務法》規定，就算她到個案家中服務，也無法申報費用，所以青松每月只能申報7名居服員的服務項目及時數，但負責人鄭甯卻把媽媽、妹妹、子女都當成人頭申請費用，十分誇張。

▲青松社會老人福利關懷協會負責人鄭甯涉嫌偽造紀錄、詐領補助，全案由檢方偵辦中。

本刊調查，除了高雄，雲林也發生過詐領事件，位於古坑的「安益居家護理所」進行長照居家服務時，虛報醫師訪視費，護理師未執行換管，也虛報換管等護理訪視、材料費，詐領逾百萬元，後遭檢調搜索、約談，張姓負責人被依詐欺取財罪判刑6個月。

「業者之所以敢明目張膽，拿沒有服務的個案申請補助，主要是因為衛生局轉介的個案多半是失能、低收入的獨居老人，不需要繳交自付額，業者不用提供收據，所以私刻個案印章申報，個案根本不會知道。」A小姐說，這些個案大多需要頻繁出入醫院，照理說他們住院時，業者不需提供居家照顧，但業者卻未登錄「異動通報」，捏造上門服務紀錄，繼續申請補助。

▲青松協會附設的居家長照機構，過去接受衛生局委託，提供照顧服務。

A小姐原本也被蒙在鼓裡，直到有一次她發現自己照顧的老奶奶被申報灌食照顧費用，但當時對方已因病住院治療，才知道業者造假。

另一名居服員B小姐也告訴本刊，業者為了霸占個案，好向政府請領補助，甚至與經濟弱勢的個案交換條件，例如業者會出錢買下個案的機車，讓個案拿去當生活費，個案則交出印章，默許業者用個案名義請領補助。

▲青松協會負責人指示員工私蓋個案印章，偽造紀錄，再向衛生局請款。

資料顯示，業者每月從政府拿到的費用約50萬元，但依實際服務的居服員推算，超過一半的金額是虛報。A小姐告訴本刊，她因為擔任督導，常要舉辦在職訓練，但機構的居服員名單，有一半的人她從未見過，甚至還發現業者呈報的居服員名單中，有人同時在其他安養中心任職，非常離譜。

更多鏡週刊報導

【全文】2年不法獲利近千萬 長照蟑螂偽造紀錄詐領補助

【長照蟑螂騙補助2】業者不付薪水還扣證冒用 悽慘居服員求助衛服部遭漠視

【長照蟑螂騙補助3】被控原班人馬捲土重來A長照 昕恩關懷協會回應了