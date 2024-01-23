　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄「長照蟑螂」私刻失能老人印章　月撈國庫百萬補助

台灣邁入高齡社會，政府每年編列超過600億元預算，推動家庭式長照。（鄒保祥攝）

▲台灣邁入高齡社會，政府每年編列超過600億元預算，推動家庭式長照。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

高雄市青松社會老人福利關懷協會接受衛生局轉介居家照顧案，卻浮報居服員人數、偽造服務紀錄，2年多來申請1,500萬元補助，其中超過一半涉嫌詐領，衛生局接獲檢舉後終止派案。

台灣邁入高齡社會，為減輕照顧負擔，政府每年編列超過600億元預算，推動家庭式長照，許多長照業者與地方政府簽約接案，有不肖業者涉嫌虛報費用，趁機撈錢。一名曾在「高雄市青松社會老人福利關懷協會」附設居家長照機構擔任督導的A小姐向本刊爆料，該機構捏造服務紀錄，詐領政府補助款，卻對居家照顧服務員（簡稱居服員）十分苛刻、拖延薪水，非常惡劣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

A小姐指出，青松呈報給主管單位的居服員名單共15人，但實際上連她在內只有8個人，因為她是督導，依《長期照顧服務法》規定，就算她到個案家中服務，也無法申報費用，所以青松每月只能申報7名居服員的服務項目及時數，但負責人鄭甯卻把媽媽、妹妹、子女都當成人頭申請費用，十分誇張。

青松社會老人福利關懷協會負責人鄭甯涉嫌偽造紀錄、詐領補助，全案由檢方偵辦中。（讀者提供）

▲青松社會老人福利關懷協會負責人鄭甯涉嫌偽造紀錄、詐領補助，全案由檢方偵辦中。

本刊調查，除了高雄，雲林也發生過詐領事件，位於古坑的「安益居家護理所」進行長照居家服務時，虛報醫師訪視費，護理師未執行換管，也虛報換管等護理訪視、材料費，詐領逾百萬元，後遭檢調搜索、約談，張姓負責人被依詐欺取財罪判刑6個月。

「業者之所以敢明目張膽，拿沒有服務的個案申請補助，主要是因為衛生局轉介的個案多半是失能、低收入的獨居老人，不需要繳交自付額，業者不用提供收據，所以私刻個案印章申報，個案根本不會知道。」A小姐說，這些個案大多需要頻繁出入醫院，照理說他們住院時，業者不需提供居家照顧，但業者卻未登錄「異動通報」，捏造上門服務紀錄，繼續申請補助。

青松協會附設的居家長照機構，過去接受衛生局委託，提供照顧服務。（翻攝畫面）

▲青松協會附設的居家長照機構，過去接受衛生局委託，提供照顧服務。

A小姐原本也被蒙在鼓裡，直到有一次她發現自己照顧的老奶奶被申報灌食照顧費用，但當時對方已因病住院治療，才知道業者造假。

另一名居服員B小姐也告訴本刊，業者為了霸占個案，好向政府請領補助，甚至與經濟弱勢的個案交換條件，例如業者會出錢買下個案的機車，讓個案拿去當生活費，個案則交出印章，默許業者用個案名義請領補助。青松協會負責人指示員工私蓋個案印章，偽造紀錄，再向衛生局請款。（讀者提供）

▲青松協會負責人指示員工私蓋個案印章，偽造紀錄，再向衛生局請款。

資料顯示，業者每月從政府拿到的費用約50萬元，但依實際服務的居服員推算，超過一半的金額是虛報。A小姐告訴本刊，她因為擔任督導，常要舉辦在職訓練，但機構的居服員名單，有一半的人她從未見過，甚至還發現業者呈報的居服員名單中，有人同時在其他安養中心任職，非常離譜。

更多鏡週刊報導
【全文】2年不法獲利近千萬　長照蟑螂偽造紀錄詐領補助
【長照蟑螂騙補助2】業者不付薪水還扣證冒用　悽慘居服員求助衛服部遭漠視
【長照蟑螂騙補助3】被控原班人馬捲土重來A長照　昕恩關懷協會回應了

 
ET快訊
快訊／寒流來襲！基隆2男3女「心跳驟停」不治　最年輕52歲
快訊／衝陽明山追雪悲劇！19歲男開車墜邊坡　3人受困
男星「路邊抓胸女友」調情！　她險走光全被拍
快訊／陽明山下雪！　高三生集體脫了：大嗎？
韓國瑜選前一句話嗆爆柯文哲　竟成游錫堃連莊生機
快訊／拉拉山下雪！　桃園復興區緊急新增1里停班課
39歲女星結婚了！　嫁6年男友「趕做試管寶寶」報喜
快訊／新竹尖石下雪！　店家傻眼：水源結冰無水可用
「樂天女孩」熊霓爆熱戀徐薇台大學霸兒！　黏TT全被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／陽明山下雪！　高三生集體脫了：肌肉大嗎？

不斷更新／全台「3縣市9校」今放低溫假　陽明山積雪1公分

快訊／拉拉山下雪！　桃園復興區緊急新增1里停班課

快訊／今早4.6度入冬最冷一天　「冰凍番薯」完成率90%

快訊／新竹尖石下雪！　店家傻眼：水源結冰無水可用

高雄「長照蟑螂」私刻失能老人印章　月撈國庫百萬補助

快訊／陽明山下雪！人潮越來越多　國家公園緊急發聲

快訊／太平山下雪了！　－3°C「雪片紛飛」變夢幻之國

快訊／陽明山「雪越下越大」銀白世界　民眾嗨翻打雪仗堆雪人

2024年「6生肖」健康運最差！恐累到生病、有血光之災

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

李棟旭心疼姪女受難...自打8巴掌　《殺人者的購物中心》開播就有爆點

加拿大-42°C結凍測試！熱麵放2小時→叉子浮空

小萌貓「鱷魚尾巴」吃播　開心呼嚕叫畫面超違和！

超哥遭小S嗆「牛排看起來很硬」　當下反應被拍..網虧：差點被打XD

快訊／陽明山下雪！　高三生集體脫了：肌肉大嗎？

不斷更新／全台「3縣市9校」今放低溫假　陽明山積雪1公分

快訊／拉拉山下雪！　桃園復興區緊急新增1里停班課

快訊／今早4.6度入冬最冷一天　「冰凍番薯」完成率90%

快訊／新竹尖石下雪！　店家傻眼：水源結冰無水可用

高雄「長照蟑螂」私刻失能老人印章　月撈國庫百萬補助

快訊／陽明山下雪！人潮越來越多　國家公園緊急發聲

快訊／太平山下雪了！　－3°C「雪片紛飛」變夢幻之國

快訊／陽明山「雪越下越大」銀白世界　民眾嗨翻打雪仗堆雪人

2024年「6生肖」健康運最差！恐累到生病、有血光之災

快訊／寒流來襲！基隆2男3女「心跳驟停」不治　最年輕52歲

快訊／夜衝陽明山追雪悲劇！19歲男開車墜邊坡　3人一度受困

她曾體重破百　3年變身健美辣妹「甩肉半個自己」還交男友了

南加州暴雨成災！　樹木壓垮車、高速公路遭淹沒

剛爆被大44歲胡瓜獨寵「熊霓惹怒正宮」！丁柔安罕發聲：滿頭問號

預防離職潮！97％企業年後徵才　平均起薪達39K

快訊／陽明山下雪！　高三生集體脫了：肌肉大嗎？

不斷更新／全台「3縣市9校」今放低溫假　陽明山積雪1公分

快訊／拉拉山下雪！　桃園復興區緊急新增1里停班課

大谷翔平送日本小學生6萬個手套　竟遭開價2萬元轉賣

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

生活熱門新聞

快訊／陽明山「雪越下越大」　民眾嗨翻打雪仗、堆雪人

快訊／陽明山「雨夾雪」　太平山、拉拉山、馬祖凌晨下雪了

館長開箱超派丼飯！疑把橡皮筋吞下肚頻讚好吃

1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」

即／準備看下雪美景！陽明山深夜爆人潮

快訊／陽明山下雪！人潮越來越多　國家公園緊急發聲

不斷更新／全台「3縣市9校」今放低溫假

快訊／新竹尖石下雪！　店家傻眼：水源結冰無水可用

今晨4.7℃「全台凍番薯」！4縣市豪大雨　明低溫範圍更廣

不斷更新／北部3縣市8校今天放低溫假　全台停班課狀況一次看

快訊／太冷了！北市「最高海拔學校」湖田國小宣布：明放低溫假

爸愛抽電子煙　害一家人都氣喘了

下冰霰馬祖人：快出來看！白晶灑滿身

看似人畜無害其實是「隱形渣男」　3星座套路多到根本海王

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陽明山「雪越下越大」　民眾嗨翻打雪仗、堆雪人

快訊／陽明山「雨夾雪」　太平山、拉拉山、馬祖凌晨下雪了

館長開箱超派丼飯！疑把橡皮筋吞下肚頻讚好吃

台中弟弟持球棒猛砸哥哥送醫不治

即／被暴打後首發聲！Toyz還原事件始末

1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」

即／準備看下雪美景！陽明山深夜爆人潮

北市少女被押社子大橋下　慘遭眾人圍毆脫衣還逼下跪

陶晶瑩淚控被賺價差！合夥人聲明反擊：簡單的商業邏輯

丁特突現身「超哥」餐廳！

快訊／陽明山下雪！人潮越來越多　國家公園緊急發聲

一家5口陳屍住處　手頭拮据3幼子仍讀私校

即／新疆02：09發生規模7強震

岳母睡了女婿！　女兒婚後2年才知「母女丼」

不斷更新／全台「3縣市9校」今放低溫假

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」
花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面