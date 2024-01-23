工藝中心主辦埔里紙藝展即起登場　於埔里花卉中心展至3／10

▲「如果x紙：2024埔里紙藝展」今天於埔里國際花卉中心開幕。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立臺灣工藝研究發展中心與南投縣埔里鎮公所攜手舉辦「如果x紙：2024埔里紙藝展」，今日於埔里花卉中心起跑；工藝中心指出，希望藉此呈現紙以及埔里紙藝、紙業發展的前世今生，引發觀展者思辨紙與生活與生命的各種關聯。

工藝中心說明，埔里因地理環境與歷史因素而形成紙業聚落和台灣造紙重鎮，埔里手工造紙也於2020年被指定為南投縣傳統工藝無形文化資產，也因產業轉型而發展機器紙、特殊功能的特種紙；「如果x紙：2024埔里紙藝展」即試圖從紙張作為文化、生活、知識等各面向的載體，以及埔里造紙條件的天然優勢帶入工藝知識論述，從不同的時代背景來觀察工藝產業發展脈絡。

本次活動邀請埔里在地各具特色的七家紙廠一同展出其代表性的產品：長春棉紙廠/中日特種紙廠、新光華造紙、隆春企業股份有限公司、埔里造紙股份有限公司/造紙龍手創館、福隆棉紙廠、技順企業有限公司、廣興紙寮；其中不只有品質優良的傳統手抄紙，還有不同纖維特性、創意元素應用的開發商品，如香灰紙、地瓜葉包裝紙及醫療用人工鼻濾芯紙等，展現紙產業適應當代趨勢的創新與研發可能。

工藝中心主任陳殿禮表示，埔里紙藝產業長期發展以來，在各紙廠、紙藝家與民間業者的努力與創新下形成具識別性的在地品牌，近期更積極結合文化觀光推動，共同促進地方繁榮；而隨時代演進，紙除作為重要民生用品及文字信息、文明的重要載體，更轉化成設計及藝術的本體表述。

本次展覽地點於埔里國際花卉物流中心（南投縣埔里鎮中正路1004號），展期自即日起至3月10日、每天早上9時至下午4時半，每週一及春節期間2月8日至14日休館，同時將舉辦紙花手作體驗及紙廠工藝行旅等活動，相關訊息詳見工藝中心官網或官方臉書專頁。