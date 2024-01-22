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不斷更新／北部3縣市8校明天放低溫假　全台停班課狀況一次看

▲新北市雲海國小曾降下大雪。（圖／翻攝學校臉書）

▲因應明後天可能降雪，部分學校已宣布停課。圖為過去降雪情形。（資料照／翻攝學校臉書）

生活中心／台北報導

入冬最強寒流來襲，中央氣象署預測明後天最冷，山區可能降雪。為了因應明後天低溫可能造成路面結冰或積雪，影響通行和上班上課安全，部分縣市學校已經宣布明天停課一天。《ETtoday新聞雲》彙整各縣市停班課狀況，截至今晚已有包括台北市、桃園市、新竹縣轄內共8所學校決定明天停止上課。

【台北市】

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◎陽明山國小

陽明山國小昨天率先決議，寒假國小課後照顧班、幼兒園課後留園放「低溫假」，1月23日與1月24日停課兩天。

◎湖田實驗國小

北市最高海拔最高的學校湖田實驗國小今晚宣布，明天放低溫假一天，至於周三是否放假，明晚根據中央氣象署預報再決定。

【桃園市】

◎復興區三光國小、高義國小

桃園市教育局今宣布，復興區三光國小、高義國小的幼兒課後留園已決定在明後2天停課，復興區其餘學校可由校長評估低溫狀況，決定是否停止上課。

【新竹縣】

◎尖石鄉新光國小、秀巒國小、玉峰國小、石磊國小

新竹縣政府表示，尖石鄉玉峰村、秀巒村23日清晨氣溫預估達0度以下，且降雨機率高，恐致路面結冰，為維護學童安全，新光、秀巒、玉峰及石磊4所國小，23日停課1天。

▲陽明山深夜湧現人潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲今深夜陽明山低溫僅有3.8度。（圖／記者湯興漢攝）

針對各地是否因低溫而停班停課，內政部長林右昌表示，若天氣寒冷對社會運作及學生上學造成影響，地方政府可以依照相關權責宣布停班停課。

根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，若天然災害造成交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全，或有致災疑慮須撤離或疏散時，縣市首長可發布停止上班及上課。

台北市教育局則表示，由各級學校掌握天氣資訊，並依天然災害停止上班及上課作業辦法第8條及第9條第3項：「學校首長視實際情形自行決定停止上班及上課」辦理，若學校決定停班停課，則要一併報教育局備查。

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