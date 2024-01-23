　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不斷更新／全台「3縣市9校」今放低溫假　陽明山積雪1公分

生活中心／台北報導

入冬最強寒流來襲，中央氣象署預測今明最冷，陽明山「雨夾雪」積雪1公分。為了因應明後天低溫可能造成路面結冰或積雪，影響通行和上班上課安全，部分縣市學校已經宣布今天停課一天。《ETtoday新聞雲》彙整各縣市停班課狀況，截至目前已有包括台北市、桃園市、新竹縣轄內共9所學校決定明天停止上課。

陽明山雨夾雪。（圖／記者湯興漢攝）

▲陽明山雨夾雪。（圖／記者湯興漢攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

【台北市】

◎陽明山國小

陽明山國小率先決議，寒假國小課後照顧班、幼兒園課後留園放「低溫假」，1月23日與1月24日停課兩天。

◎湖田實驗國小

北市最高海拔最高的學校湖田實驗國小宣布，今天放低溫假一天，至於周三是否放假，今晚根據中央氣象署預報再決定。

陽明山雨夾雪。（圖／記者湯興漢攝）

【桃園市】

◎復興區華陵里、三光里、高義里今天停班課。

桃園市復興區後山3里（華陵、三光、高義）因降雪，復興區蘇佐璽區長向市長報告後，華陵、三光、高義等3里停班課。

【新竹縣】

◎尖石鄉新光國小、秀巒國小、玉峰國小、石磊國小

新竹縣政府表示，尖石鄉玉峰村、秀巒村23日清晨氣溫預估達0度以下，且降雨機率高，恐致路面結冰，為維護學童安全，新光、秀巒、玉峰及石磊4所國小，23日停課1天。

出版：07：04

更新：08：15

 
ET快訊
快訊／寒流來襲！基隆2男3女「心跳驟停」不治　最年輕52歲
快訊／衝陽明山追雪悲劇！19歲男開車墜邊坡　3人受困
男星「路邊抓胸女友」調情！　她險走光全被拍
快訊／陽明山下雪！　高三生集體脫了：大嗎？
韓國瑜選前一句話嗆爆柯文哲　竟成游錫堃連莊生機
快訊／拉拉山下雪！　桃園復興區緊急新增1里停班課
39歲女星結婚了！　嫁6年男友「趕做試管寶寶」報喜
快訊／新竹尖石下雪！　店家傻眼：水源結冰無水可用
「樂天女孩」熊霓爆熱戀徐薇台大學霸兒！　黏TT全被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／陽明山下雪！　高三生集體脫了：肌肉大嗎？

不斷更新／全台「3縣市9校」今放低溫假　陽明山積雪1公分

快訊／拉拉山下雪！　桃園復興區緊急新增1里停班課

快訊／今早4.6度入冬最冷一天　「冰凍番薯」完成率90%

快訊／新竹尖石下雪！　店家傻眼：水源結冰無水可用

高雄「長照蟑螂」私刻失能老人印章　月撈國庫百萬補助

快訊／陽明山下雪！人潮越來越多　國家公園緊急發聲

快訊／太平山下雪了！　－3°C「雪片紛飛」變夢幻之國

快訊／陽明山「雪越下越大」銀白世界　民眾嗨翻打雪仗堆雪人

2024年「6生肖」健康運最差！恐累到生病、有血光之災

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

李棟旭心疼姪女受難...自打8巴掌　《殺人者的購物中心》開播就有爆點

加拿大-42°C結凍測試！熱麵放2小時→叉子浮空

小萌貓「鱷魚尾巴」吃播　開心呼嚕叫畫面超違和！

超哥遭小S嗆「牛排看起來很硬」　當下反應被拍..網虧：差點被打XD

快訊／陽明山下雪！　高三生集體脫了：肌肉大嗎？

不斷更新／全台「3縣市9校」今放低溫假　陽明山積雪1公分

快訊／拉拉山下雪！　桃園復興區緊急新增1里停班課

快訊／今早4.6度入冬最冷一天　「冰凍番薯」完成率90%

快訊／新竹尖石下雪！　店家傻眼：水源結冰無水可用

高雄「長照蟑螂」私刻失能老人印章　月撈國庫百萬補助

快訊／陽明山下雪！人潮越來越多　國家公園緊急發聲

快訊／太平山下雪了！　－3°C「雪片紛飛」變夢幻之國

快訊／陽明山「雪越下越大」銀白世界　民眾嗨翻打雪仗堆雪人

2024年「6生肖」健康運最差！恐累到生病、有血光之災

快訊／寒流來襲！基隆2男3女「心跳驟停」不治　最年輕52歲

快訊／夜衝陽明山追雪悲劇！19歲男開車墜邊坡　3人一度受困

她曾體重破百　3年變身健美辣妹「甩肉半個自己」還交男友了

南加州暴雨成災！　樹木壓垮車、高速公路遭淹沒

剛爆被大44歲胡瓜獨寵「熊霓惹怒正宮」！丁柔安罕發聲：滿頭問號

預防離職潮！97％企業年後徵才　平均起薪達39K

快訊／陽明山下雪！　高三生集體脫了：肌肉大嗎？

不斷更新／全台「3縣市9校」今放低溫假　陽明山積雪1公分

快訊／拉拉山下雪！　桃園復興區緊急新增1里停班課

大谷翔平送日本小學生6萬個手套　竟遭開價2萬元轉賣

被騙有肉肉！柴秒暴怒「巴馬麻頭」　她傻眼貓咪...網笑噴狂重播：很派

生活熱門新聞

快訊／陽明山「雪越下越大」　民眾嗨翻打雪仗、堆雪人

快訊／陽明山「雨夾雪」　太平山、拉拉山、馬祖凌晨下雪了

館長開箱超派丼飯！疑把橡皮筋吞下肚頻讚好吃

1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」

即／準備看下雪美景！陽明山深夜爆人潮

快訊／陽明山下雪！人潮越來越多　國家公園緊急發聲

不斷更新／全台「3縣市9校」今放低溫假

快訊／新竹尖石下雪！　店家傻眼：水源結冰無水可用

今晨4.7℃「全台凍番薯」！4縣市豪大雨　明低溫範圍更廣

不斷更新／北部3縣市8校今天放低溫假　全台停班課狀況一次看

快訊／太冷了！北市「最高海拔學校」湖田國小宣布：明放低溫假

爸愛抽電子煙　害一家人都氣喘了

下冰霰馬祖人：快出來看！白晶灑滿身

看似人畜無害其實是「隱形渣男」　3星座套路多到根本海王

更多熱門

相關新聞

快訊／拉拉山下雪！　桃園復興區緊急新增1里停班課

快訊／拉拉山下雪！　桃園復興區緊急新增1里停班課

寒流發威，台灣許多山區都已經飄雪，桃園市復興區三光、高義兩里22日停止上班上課。今早緊急新增華陵里也是停班課。

快訊／新竹尖石下雪！　店家傻眼：水源結冰無水可用

快訊／新竹尖石下雪！　店家傻眼：水源結冰無水可用

今晨4.7℃「全台凍番薯」！4縣市豪大雨　明低溫範圍更廣

今晨4.7℃「全台凍番薯」！4縣市豪大雨　明低溫範圍更廣

下冰霰馬祖人：快出來看！白晶灑滿身

下冰霰馬祖人：快出來看！白晶灑滿身

即／準備看下雪美景！陽明山深夜爆人潮

即／準備看下雪美景！陽明山深夜爆人潮

關鍵字：

寒流

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陽明山「雪越下越大」　民眾嗨翻打雪仗、堆雪人

快訊／陽明山「雨夾雪」　太平山、拉拉山、馬祖凌晨下雪了

館長開箱超派丼飯！疑把橡皮筋吞下肚頻讚好吃

台中弟弟持球棒猛砸哥哥送醫不治

即／被暴打後首發聲！Toyz還原事件始末

1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」

即／準備看下雪美景！陽明山深夜爆人潮

北市少女被押社子大橋下　慘遭眾人圍毆脫衣還逼下跪

陶晶瑩淚控被賺價差！合夥人聲明反擊：簡單的商業邏輯

丁特突現身「超哥」餐廳！

快訊／陽明山下雪！人潮越來越多　國家公園緊急發聲

一家5口陳屍住處　手頭拮据3幼子仍讀私校

即／新疆02：09發生規模7強震

岳母睡了女婿！　女兒婚後2年才知「母女丼」

不斷更新／全台「3縣市9校」今放低溫假

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」
花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面