不斷更新／全台「3縣市9校」今放低溫假　陽明山積雪1公分

生活中心／台北報導

入冬最強寒流來襲，中央氣象署預測今明最冷，陽明山「雨夾雪」積雪1公分。為了因應明後天低溫可能造成路面結冰或積雪，影響通行和上班上課安全，部分縣市學校已經宣布今天停課一天。《ETtoday新聞雲》彙整各縣市停班課狀況，截至目前已有包括台北市、桃園市、新竹縣轄內共9所學校決定明天停止上課。

▲陽明山雨夾雪。（圖／記者湯興漢攝，下同）



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【台北市】

◎陽明山國小

陽明山國小率先決議，寒假國小課後照顧班、幼兒園課後留園放「低溫假」，1月23日與1月24日停課兩天。

◎湖田實驗國小

北市最高海拔最高的學校湖田實驗國小宣布，今天放低溫假一天，至於周三是否放假，今晚根據中央氣象署預報再決定。

【桃園市】

◎復興區華陵里、三光里、高義里今天停班課。

桃園市復興區後山3里（華陵、三光、高義）因降雪，復興區蘇佐璽區長向市長報告後，華陵、三光、高義等3里停班課。

【新竹縣】

◎尖石鄉新光國小、秀巒國小、玉峰國小、石磊國小

新竹縣政府表示，尖石鄉玉峰村、秀巒村23日清晨氣溫預估達0度以下，且降雨機率高，恐致路面結冰，為維護學童安全，新光、秀巒、玉峰及石磊4所國小，23日停課1天。

出版：07：04

更新：08：15