今晨4.7℃「全台凍番薯」！4縣市豪大雨　明低溫範圍更廣

▲今晨全台凍番薯。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

寒流凍全台，20縣市低溫特報，北北基宜豪大雨特報！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在苗栗縣三灣的4.7度。氣象署預報員陳姵安提醒，今天清晨和周三清晨是最冷時間，但周三清晨水氣轉乾，可能有些輻射冷卻作用，低溫範圍會比今天更大。

▼今全台有雨。（圖／氣象署）



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►低溫特報：

【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率，連江縣有2度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象署發布豪大雨特報，東北風影響，今日基隆北海岸及台北市山區有局部大雨或豪雨，新北、台北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象署）



陳姵安接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天寒流影響，加上華南雲雨區東移，各地有局部降雨，其中北部、東北部降雨較持續、範圍較大，下半天起水氣減少；周三寒流影響，由於清晨水氣減少，可能有些輻射冷卻作用，低溫範圍會比周二大，北部、東半部有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

陳姵安說，周四起寒流逐漸減弱，清晨各地依舊寒冷，白天氣溫開始回升，周五清晨、周六清晨仍偏冷；周四到周六水氣更少，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，大台北山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴；周日、下周一基隆北海岸、東半部和恆春半島有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

