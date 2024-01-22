母湯！高中同學LINE揪團投資　屏東男郵局匯百萬遭攔阻

▲枋寮警枋寮郵局聯合阻詐百萬 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮警分局枋寮派出所日前接獲轄內枋寮郵局來電表示，民眾疑似遭詐騙欲匯款大額款項，需警方協助攔阻。枋寮派出所線上巡邏員警接報後飛速前往，警方到場了解後，得知黃姓男子因於LINE通訊軟體接獲高中同學聯繫合夥做不動產投資，就到住家附近枋寮郵局欲匯款100萬元。

因匯款金額較大，且用途不明，經行員機警發現，在辦理匯款前實施關懷提問並通知警方到場協助確認，經警方協同行員向黃男進行案例宣導，並說明此為常見投資詐欺手法，他驚覺可能遭詐騙，終於放棄匯款念頭。



為感謝機警行員即時通報，順利攔阻黃男被詐，枋寮分局長林俊雄日前前往枋寮郵局頒發感謝狀及獎勵金，希望藉此能促進警銀合作，減少詐騙案件發生。

他表示，近來詐騙案件時有所聞，各類詐騙花招百出防不勝防，影響民眾財產安全甚鉅，打擊詐騙顯然成為全民共同任務，其中「臨櫃匯款」即為假投資詐騙轉出大量金額之方法，因此民眾臨櫃匯款時金融機構之關懷提問日趨重要，行員多詢問幾句就可能讓民眾守住荷包，希望行員能在關懷提問時多加深入，以及時攔阻詐騙，警方偕同金融機構將不遺餘力執行打擊詐騙任務，為民眾創造一個更安全的社會環境，籲請遇到可疑的情況，都可撥打165反詐騙專線或110報案專線，警方都會提供諮詢。