囂張詐團狂轟！彰化民族路派出所4小時阻詐4件　保住665萬

記者唐詠絮／彰化報導

彰化警分局民族路派出所17日短短4小時接獲永豐、兆豐、國泰世華、中國信託等4家銀行通報，有民眾接獲詐騙，阻詐665萬元，其中最大一筆是詐團成員利用「猜猜我是誰」老梗，一名男子急於還款411萬落入圈套，另一個更誇張是一名女網友「小穎兒」稱老家房屋倒塌，要他匯20萬元，所幸皆被行員攔下，保住辛苦錢。

▲彰化警分局民族路派出所4小時阻詐4件。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

彰化警分局追查，1月17日中午林姓民眾誤信詐騙集團話術，投資體育用品賺大錢，至永豐銀行欲匯款200萬到指定的香港帳戶，由於無法說清楚相關合約內容及公司真偽，經行員與警方一查，果真有詭，林男這才驚覺原來是被騙了。

另一名陳姓民眾到兆豐銀行匯款34萬，由於他對要匯款投資項目一團霧水，焦急下他向行員解釋於網路認識綽號「佳佳」女子，稱利用電商平台投資，對於員警的提問也無法說明，經過警方追查這是常見的「假投資詐騙手法」。

緊接著又於下午15時52分，一名周姓民眾接獲自稱友人電話，要求償還2年前的欠款，於是衝到中國信託匯款411萬，經行員當場檢視通訊軟體LINE中為陌生聯繫人很明顯是中了詐騙老梗「猜猜我是誰」，所幸經攔阻成功。另一名柯姓民眾網路認識綽號「小穎兒」女子，該女佯稱老家房屋倒塌，要求渠至國泰世華銀行匯款20萬元至指定帳戶，更扯的是柯民與匯款帳戶人頭均不相識，這才知道誤信了「假交友詐騙手法」。

彰化警分局表示，年關將屆詐騙案件層出不窮，單日接連發生數起民眾遭詐騙要求匯款，民族路派出所員警攔阻詐騙不遺餘力，員警戲稱感覺在跑大隊接力，一棒接一棒，四個案子經員警耐心向民眾說明、勸說，在銀行及警方聯合攔阻下，才未造成民眾財產損失。