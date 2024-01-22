獨／台鐵調車事故！工程師車底檢查　列車閃避不及撞上釀輕傷

▲台鐵進行E500電力機車試車工作時發生意外。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

台鐵公司七堵機務段今日下午發生調車意外，一名成東芝公司日籍工程師在車下進行檢查工作，司機未注意到車輛進行時撞到該名工程師，造成他皮肉傷，主要是嘴角受傷，送醫後沒有大礙。

台鐵公司機務處長鄭國璽表示，今日ED3412進行編組調車入庫時，一名日籍工程師在E501車下進行檢查工作，當時無人知道他人在車下，兩車閃避不及碰撞，該工程師遭車下設備撞擊頭部，所幸有戴安全帽等防護措施，因此只有輕傷，嘴角受傷。

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鄭國璽表示，這幾天都在進行試車工作，不慎發生此意外，待該名工程師就醫完畢後，內部會釐清責任，如有無遵守勞安規定、司機有無檢查列車週遭狀況等。

台鐵公司說明，今日13：50許七堵調車場於庫內2股道調車，ED3412編組入庫時，因未注意停車間距，觸及停放北端E501(新機車頭)，並往北移動約5公尺，波及當時於E501下方整檢日籍技師，該位日籍工程師經送醫檢查全身確認均正常，僅嘴唇邊約微小撕裂傷已上藥處理，目前安排回飯店休息，由台籍配偶接續照顧觀察。ED3412及E501均未受損。

針對本次事件，七堵機務段正調查經過，逐一檢討疏漏事項，並嚴格要求依調車規定辦理調車，杜絕此類事件發生。