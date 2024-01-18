台鐵列車長狂追女同事害列車延誤　恐怖跟騷還狠嗆：我要強姦她

▲蘇男時任台鐵列車長時，因追求女同事遭拒，竟瘋狂跟蹤遭擾對方長達1年。（示意圖／ETtoday資料照）



記者吳佩蓁／台中報導

台鐵一名蘇姓列車長（已調任內勤）瘋狂追求女同事小美（化名），遭對方明確拒絕後，仍繼續死纏爛打，跟蹤騷擾對方長達1年，造成小美身心飽受折磨，更為此求助身心科。刑事部分，蘇男被依犯跟蹤騷擾防制法，判處拘役85日，可易科罰金；民事部分，蘇男應賠償小美10萬2160元，全案可上訴。

判決指出，蘇男自2022年6月7日起，以職務之便得知小美行蹤後，便多次跟蹤、盯梢、偷拍，還在她值勤時，跑到對方崗位上逼問，「為什麼不理我，為什麼不跟我當朋友？」誇張行徑還一度造成列車延誤，讓小美不堪其擾，報警處理，但蘇男在收到警方核發的書面告誡書，仍持續瘋狂跟蹤騷擾小美。

小美因蘇男恐怖行徑，身心飽受煎熬，嚴重影響日常生活，她傳訊給蘇男表明，「你經過路口一直看我，真的讓我覺得噁心想吐還很害怕」、「你為什麼不放過我」、「因為你把我逼在角落，我有多害怕，害怕到崩潰大哭，我已經承受這些壓力，我覺得我快承受不住了」，但蘇男仍無視女方感受，持續跟蹤騷擾小美，並表示「看到有一個男生一直出沒在你附近，讓我很不爽」、「我不想要一直被妳討厭恐懼害怕，也不想要妳被別人追走」。

刑事部分，台中地方法院審理後，認為蘇男為了滿足私慾，不顧對方意願，對小美實施侵擾，導致她心生畏懼，還因此影響正常生活，依法將他判處拘役85天，得易科罰金。

民事部分，小美表示事後她向法院聲請保護令，並於2022年12月1日法院核發保護令，蘇男竟透過其他同事，在通訊軟體上揚言「叫她（指小美）趕快分手，不然我要強姦她」、「我這輩子絕對不讓小美嫁給別人」、「（我）要當鄭捷第二」，認為蘇男絲毫無任何悔改之心，且蘇男對她跟蹤騷擾行為長達1年，讓她惶恐度日，甚至出現焦慮不安、失眠情況，而求助身心科，因此她向蘇男求償已支出醫療費2,160元，及精神上損害80萬元，共計80萬2,160元。

蘇男則辯稱，他與同事間的對話記錄，僅是閒聊、抱怨，他願意賠償，帶小美求償金額過高，希望法院判賠合理之金額，最終法官認為小美請求賠償80萬元精神慰撫金，尚屬過高，應減為10萬元，加上醫療費2,160元，共計10萬2160元，