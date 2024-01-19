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台鐵1700億債務有財源！鐵道局修法　台北機廠「容積移轉」還822億

▲▼鐵道局局長楊正君。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部鐵道局局長楊正君。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司化後，短期債務1699.11億元債務移轉到鐵道局償債基金，鐵道局長楊正君表示，今年將啟動「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」修法，台北機廠未來可以私人古蹟容積移轉，加上台北車站特定專用區E1、E2開發，將可償還1500多億元，將可償還近9成債務，整體預估30年內還清。

行政院於1月12日已核定台鐵償債基金計劃，成立償債基金承接台鐵1699.11億元短期債務，移撥4大主要資產，包括台北機廠、台北車站特定專用區E1和E2、高雄港站3處基地外，以及台鐵過往移撥國產數上千筆土地也納入償債基金，銀行端債主由台鐵局移交給鐵道局，債務已經完成移轉。

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交通部鐵道局也已擬定償債計畫，鐵道局長楊正君表示，針對收益部分，今年將啟動「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」修法，移撥資產有兩大塊屬於文化資產，包括台北機廠，台北機廠要如何創造收益協助償債，土地價值不是看到這塊地，價值在容積，推動修法後，台北機廠可比照私人古蹟，容積將可移轉，創造土地開發利益，另高雄臨港線不適用容積移轉，將採容積調派，取得相關開發利益，今年將全力完成法制作業取得授權。

根據鐵道局規劃，台北機廠容積率300％，若於132年到141年分年標售，每坪標售單價約55萬1285元，等於可以拿到822.79億元，將可挹注大量收益償債；另台北車站特定專用區E1、E2，採低度開發區規劃132年到141年分年標售，收益可達133.20億元，高度開發區規劃都更完成後，先出租16年，最後5年進行標售，收益達554.45億元，不含高雄臨港線，該三塊土地收益上看1500億元，鐵道局預計30年內近1700億元可全面清償。

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