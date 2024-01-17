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大陸 大陸焦點 特派現場

地勤背對蹲下撿文件…下秒遭「飛機巨輪輾壓」慘死！公司判賠354萬

▲死亡現場。（圖／翻攝自上游新聞）

▲死亡現場。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

青島膠東機場2022年1月發生一致命事故！一名地勤人員在工作時，當時隨身攜帶的檢查單散落掉地，蹲下拾取時處於背對飛機，下秒遭到飛機輾壓慘死。1月17日，膠州市應急管理局對青島國際機場集團有限公司罰款80萬元人民幣（約新台幣354萬元）。

據《南方都市報》報導，2022年青島膠東機場一名機務人員遭輾壓身亡。據青島航空當年1月26日通報，24日該司一名機務工作人員執行空機拖離維修機坪任務時，發生意外，送醫後不治。

2023年1月7日，該事故調查報告出爐，認定這是一起人為原因民用航空器地面一般事故。

通報稱，青島航空的涉事飛機由維修機坪拖向客貨運機坪作業過程中，拖機指揮員未按規定攜帶對講機，耳機線被牽引車扯斷後未能有效及時指揮停止拖行，隨身攜帶的檢查單散落掉地，蹲下拾取時處於背對主輪狀態，被飛機右內側主輪輾壓。

調查組發現涉事航司在隱患排查治理以及對外委單位和人員培訓管理等方面存在缺失，並針對航司和機場分別提出了安全建議。

1月17日，青島市應急管理局通報，針對青島國際機場集團有限公司對生產安全事故發生負有責任造成一人死亡案，膠州市應急管理局對該公司罰款80萬元。

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