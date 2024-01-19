協助行動不便旅客！台鐵獲贈500台輪椅　將分配至全線各站

▲國際扶輪3523地區暨曹仲植基金會共同捐贈台鐵公司500台輪椅。（圖／台鐵公司）

記者李姿慧／台北報導

為協助行動不便旅客無障礙搭台鐵，國際扶輪3523地區暨曹仲植基金會共同捐贈台鐵公司500台輪椅，今舉辦捐贈儀式，台鐵公司表示，後續將分配輪椅至全線各車站，並妥善管理，發揮最佳效用，提升服務品質。

台鐵公司表示，協助行動不便旅客乘車服務規定，服務對象包含老弱婦孺、身心障礙者、及行動不便等旅客。站務人員接獲搭車需求時即依愛心服務通報程序，引導旅客進出站、乘車，並通報有關單位注意照顧及銜接。此外，台鐵公司愛心服務亦提供聽語障簡訊服務，以及視障之乘車引導服務。

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台鐵表示，行動不便旅客如欲搭乘對號列車，可利用網路訂票或致電台鐵公司客服中心0800765888代訂輪椅車廂座位，客服中心代訂車票後亦會通報起程站啟動愛心乘車服務。

▲▼國際扶輪3523地區暨曹仲植基金會共同捐贈台鐵公司500台輪椅。（圖／台鐵公司）

另洽詢車站行動不便服務設施，台鐵公司提醒，民眾可於公司官網「旅客服務」之「無障礙空間說明」及「車站與周邊資訊」均可查詢，或可致電進一步諮詢。

獲贈500台輪椅，台鐵公司表示，對於國際扶輪3523地區與曹仲植基金會的捐贈表示感謝，於公司成立之際立即捐贈500台輪椅，使旅運服務更完善，旅客乘車更便利。