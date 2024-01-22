獨／尾牙開40萬大獎！幸運兒抽中「沒路用」　捐出讓她開心笑了　

記者吳奕靖／高雄報導

《東森新媒體ETtoday》去年獨家報導一家連鎖醫美診所的尾牙大獎是「任選部位」的整形手術，結果由一名70歲的工務哥抽中了！不過為了安太座，這名工務哥選擇送給老婆，可是工務哥內心還是想「拉皮、墊鼻子」，滿心期待今年尾牙大獎，能夠再有幸運之神的眷顧，只是最後的結果又是讓人跌破眼鏡。





▲去年抽中「任一部位」整形的工務哥，今年失望了 。（圖／記者吳奕靖攝）

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去年在一家連鎖醫美診所的尾牙大獎是「任選部位」的整形手術，最後由一名70歲的工務哥給抽中，但是為了要安太座，他選擇送給老婆進行抽脂手術，只是隔了一年，老婆還沒有去兌現這項大獎，但是轉眼又過了一年，這名工務哥內心裡頭還是有為自己整形的打算，所以他非常期待今年再次有幸運之神眷顧，讓他能夠願望成真就是臉部拉皮而且要把鼻子墊高，到時候還可以跟老婆一起手牽手去整形。

▲今年的攝影哥是幸運兒，只是抽中隆乳大獎，一臉尷尬只好大方捐出來。（圖／記者吳奕靖攝）

▲攝影哥捐出來之後，幸運兒變成了這位主持人（左二），她開心的直說要進行平胸手術。（圖／記者吳奕靖攝）

21日中午，這家醫美診所在高雄市左營一家餐廳舉辦尾牙，現場員工都非常期待抽出大獎，只是工務哥今年要失望了！因為這次的尾牙大獎並不是任選部位的整形手術，而是「隆乳手術」，這下想拉皮、墊鼻子的願望落空了，而且這次幸運之神並沒有眷顧他，而是照顧了診所裡頭的攝影哥。

醫生抽出了尾牙大獎，當大家激動的喊著自己的名字，就希望自己是那個接受「隆乳」的手術的幸運兒，只見主持人緩緩喊出了一個名字，現場立刻轉成笑聲，因為抽中的是一名正在拍照、錄影的員工，只見他當場很尷尬，一時間從他的表情當中，看不出是喜還是憂，當下他苦笑只好說「捐出來」，因為他完全用不到，也沒有女友可以轉贈。

▲今年的攝影哥是幸運兒，隆乳大獎變成和醫生合照一張。（圖／記者吳奕靖攝）

而這一捐，幸運兒就換成主持人，因為下一個抽出來的就是她，這下讓主持人樂歪了，雖然她不想要隆胸，但是她卻渴望「平胸」，興奮之情也不管自己還在主持，在眾人祝福尖叫聲當中，喊出自己內心的真實情緒：「我要去平胸了」。

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