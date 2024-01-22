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社會 社會焦點 保障人權

饒河夜市娃娃機店爆衝突　父女檔vs.19歲男...2人勸架更亂了

記者張君豪／台北報導

21日晚間22時許，北市松山區饒河夜市某娃娃機店發生一起打架鬥毆事件，唐姓男子與友人在店內夾娃娃，馮姓父女及另名少年從旁邊經過並出言挑釁，雙方在店內互罵，馮姓父女檔卻直接出手攻擊對方，店內5人打架勸架鬧成一團，警方到場雙方不願提告傷害，但警方認為雙方任意啟釁衝突，依法究辦以維轄區治安。

▲饒河夜市某娃娃機店爆發多人肢體衝突，警方依觸犯社維法送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲饒河夜市某娃娃機店爆發多人肢體衝突，警方依觸犯社維法送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

松山警方指出，當時唐男（19歲）及溫男（20歲）2人在店內夾娃娃，馮男（47歲）、馮女（21歲）父女檔及郭姓少年（16歲）等3人從旁經過時，雙方疑似誤會，彼此出言互嗆。之後唐男與馮男、馮女3人彼此間有拉扯鬥揮拳衝突。溫男、郭男見狀上前勸架，結果演變成演變為溫男與郭男2人發生拉扯鬥毆。

經路過民眾報警，警方到場雙方表示均不提告，全案經初步調查後，警方認定雙方有出手鬥毆情況，將依違反《社會秩序維護法》函送裁處。松山警方呼籲：民眾遇有糾紛應循合法途徑解決，警方對於違法暴力情事定迅速依法究辦，以維治安。

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