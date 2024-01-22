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學測試場違規3天逾300件　未攜帶有效證件佔6成最多

▲▼學測明天登場，今天下午開放考生查看考場。圖為師大附中考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲學測今天下午落幕，根據大考中心統計，三天來違規最大宗仍是考生未攜帶有效證件。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

113學年學科能力測驗今（22日）落幕。根據大考中心初步統計，學測三天來超過300件違規，但沒有傳出重大違規事項，違規最大宗仍是考生未攜帶有效證件192件，佔目前違規總數6成以上，其次為行動電話未完全關機73件，攜帶不可攜入物品到考試座位共25件，攜帶入場物品發出聲響也有15件，都將依考試規定扣分。

學測今天進入最後一天，今天下午第一節考社會。根據大考中心統計，共有9萬9041人報考，4449人缺考，缺考率4.49%，較去年3.63%上升0.86%。而三天來缺考率都比往年上升，缺考率落在2.23%（英文科）至4.49%（數B）。

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大考中心主任張新仁指出，今天下午社會科考試有部分小狀況。包括台中等三間考場因考生咳嗽而移到備用試場應考。但並未傳出重大違規。

此外，在全國各地考場，都會將相關狀況回報到大考中心。張新仁表示，統計到今天上午數B為止，總計超過300件違規，違規最大宗仍是考生未攜帶有效證件192件，其次為行動電話未完全關機73件，攜帶不可攜入物品到考試座位共25件，攜帶入場物品發出聲響也有15件，都將依考試規定扣分。後續考場還會再回報，所以最終統計數字還會有所更動。

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