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社會 社會焦點 保障人權

男子違規左轉遭攔...露餡說喝1杯　拒酒測飆三字經還踹警

▲酒駕男見警車違規左轉並停靠路邊。（圖／桃園警分局提供）

▲酒駕男見警車違規左轉並停靠路邊。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

25歲黃姓男深夜酒駕見警車立即違規左轉後停靠路邊，見警方上前盤查竟稱欲找代駕，黃男見員警不肯放水，表示自己只喝1杯可以送紅包，請員警放他一馬，遭警嚴詞拒絕請他配合酒測，黃男拒測還口出「幹你娘」三字經並召來友人助勢，更以手機手電筒貼近員警不斷照射，警方制止時反遭黃男出腳狠踹，現場員警合力將其壓制逮捕，全案依法移請偵辦。

▲▼更以手機手電筒貼近狂照射員警，遭阻止壓制時並踹員警。（圖／桃園警分局提供）

▲▼員警要求酒測遭黃男拒絕還口出三字經。（圖／桃園警分局提供）

▲▼更以手機手電筒貼近狂照射員警，遭阻止壓制時並踹員警。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局武陵派出所員警23日5時許巡邏時，行經復興路與民族路口，發現一輛迎面駛來的白色自小客違規左轉，隨即上前進行攔檢。該自小客黃姓駕駛見到警車，立即靠路旁停車並下車準備離開，員警將其攔下盤查時，他否認駕車並表示路旁停車是要找代駕，黃男見似乎講不過去，表示只喝1杯，悄聲希望員警關掉密錄器，表示可以送紅包請員警放他一馬，員警當場嚴正拒絕並請其配合酒精測試。黃男則口出三字經辱罵員警。

▲員警要求酒測遭黃男拒絕還口出三字經。（圖／桃園警分局提供）

▲更以手機手電筒貼近狂照射員警，遭阻止壓制時並出腳踹員警。（圖／桃園警分局提供）

接著黃男以手機沒電要充電準備回到車內，被員警阻止後，便打電話給友人求救，要朋友找人來講情，員警仍不為所動，持續請其配合。黃男友人趕來後，經商量黃男決定拒絕酒測，員警即依法予以舉發，此時黃男卻打開手機內建手電筒貼近員警眼睛不斷照射，員警進行制止時，他又藉勢辱罵並推打員警，員警當即實施管束，他又再出腳狠踢，現場員警合力將其壓制逮捕，全案依法移請偵辦。

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