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北市婦趕倒垃圾違規穿越分隔島　男大生煞不住撞上...她送醫不治

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市士林區王姓男大生騎乘機車撞擊違規穿越馬路的徐姓婦人，徐婦經送醫仍宣告不治。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區昨晚（23日）發生一起車禍，22歲王姓男大生騎乘機車欲到新北市，行經士林區忠誠路1段時，未注意到78歲徐姓老婦違規穿越馬路，當場煞不住撞上，雙方重摔在地，徐婦頭部重創，倒臥血泊中，經送醫搶救仍回天乏術。對此，王姓男大生後續將依過失致死罪函送士林地檢署偵辦。

昨晚7時許，徐姓婦人一如往常提著垃圾外出等垃圾車，但她卻未依規定行走斑馬線，而是直接穿越分隔島到對街等垃圾車，穿越後慘遭剛起步的王姓男騎士撞倒，2人重摔在地，徐婦頭部重創，躺臥在血泊中，當場已失去呼吸心跳。

警消到場後，也緊急將2人送醫急救，但徐婦經搶救仍回天乏術，警方也對王姓男大生實施酒測，酒測值為0，他淡定表示，當時從學校騎車正要往新北市蘆洲區。

交通分隊進行現場測繪及後續事故處理程序，初步研判徐婦疑違規穿越馬路，但詳細肇事責任仍有待進一步釐清，警詢後也依過失致死罪將王姓男大生函送士林地檢署偵辦。

對此，士林交通分隊長呂昭霆表示，行人應遵循號誌行止，在行人穿越道前後100公尺範圍內應利用行穿道通過道路，不得任意穿越；車輛駕駛人行經路口，務必遵守「慢看停」原則，讓行人優先通行，機車違規將開罰1200元、汽車則是3600元以上罰鍰。

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