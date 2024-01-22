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超級寒流襲台陽明山有望下雪　賞雪「三階段交通管制」看這裡

▲因應超級寒流陽明山恐降雪，北市警規劃三階段交通管制。（圖／記者張君豪攝）

▲因應超級寒流陽明山恐降雪，北市警規劃三階段交通管制。（圖說下同／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

氣象署預估22日寒流南下持續降溫，氣象預報顯示23日至24日為本波超級寒流氣溫最低的時間點，台北市陽明山區可能有機率降雪。台北市警局交通大隊為因應陽明山地區降雪所帶來之賞雪人、車潮，陽明山轄區包含士林、北投分局將規劃交通疏導管制勤務外，為防止路面結冰致生事故，將依下雪情形實施三階段交通管制。

陽明山賞雪交通管制期間管制點如下：

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一、第一階段：陽金公路（101甲線至中湖戰備道）下雪
1、101甲線與陽金公路口。
2、仰德大道、至誠路口。
3、格致路、凱旋路口。

二、第二階段：大屯山區、七星山區、擎天崗、冷水坑下雪
1、中湖戰備道與陽金公路口。
2、湖山路與勝利街口。
3、湖山路與中興路口。
4、菁山路101巷與新園街口。

三、第三階段：陽明山中山樓及前山公園下雪、陽明山中山樓至文化大學下雪
1、行義路、泉源路口。
2、行義路、東昇路口。

北市警方表示：針對前述管制點，警員將依現場道路及車流實際狀況，實施彈性管制，雪融後依道路實際狀況開放通行。民眾由仰德大道欲進入陽明山區，需憑「仰德大道通行證」通行，行至管制點時一律需加掛雪鏈才能通行；未持「仰德大道通行證」的民眾如行駛替代道路，行至管制點也一律加掛雪鏈。

▲因應超級寒流陽明山恐降雪，北市警規劃三階段交通管制。（圖／記者張君豪攝）

北市警局呼籲，駕駛人行經管制點務必加掛雪鏈，並依現場員警指示耐心等候小心通過，確保雪地行車安全。另可收聽警廣、及沿路設置的資訊可變標誌CMS，關注最新氣象資訊及交通管制訊息，共同維護陽明山下雪期間交通安全與順暢。

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