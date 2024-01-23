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全台灣都亮低溫燈！今晚「半個台灣剩5度」　寒流減弱回暖時間曝

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲今明低溫分佈。（圖／氣象署）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象署表示，今明兩日持續受到寒流影響，各地天氣寒冷，今晚明晨全台均約10度以下，尤其中部以北、宜蘭地區近山區、空曠地區有機會出現5、6度低溫。另今晚大台北、宜蘭山區1000公尺以上高山可能降雪，預計要等到周四白天才會逐步回溫。

氣象署針對全台22縣市發布低溫特報，今明兩日寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。今晚至明日臺南以北、東北部、東部地區及金門、澎湖有6度以下或持續10度左右或以下低溫，連江縣有持續6度左右或以下低溫發生的機率，請注意防範。

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▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲氣象署發布低溫特報。（圖／氣象署）

氣象署預報員張竣堯表示，寒流持續影響至明日，今晚明晨各地寒冷，低溫都不到10度，尤其中部以北、宜蘭地區近山區、空曠地區有機會出現5、6度低溫。

張竣堯表示，明日白天北部、宜蘭、花蓮約10到12度，中南部、台東18到20度，略微回暖，但明晚到後天清晨溫度仍低，高雄以北、宜蘭、花蓮約10度左右或以下。周四上半天寒流減弱，白天中南部可以回升至20度以上，但台北還是只有16度左右。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

張竣堯表示，周四到周六早晚受輻射冷卻影響，溫度仍低，北部10到12度、中南部12到14度，白天北部16到18度，中南部20到22度。周日到下周二各地低溫約14到16度，白天高溫可達20度以上，中南部更溫暖約23到25度。

張竣堯指出，今晚大台北、宜蘭山區1000公尺以上高山可能降雪。明日白天水氣減少，降雪機率降低。周四起大環境趨於穩定，降雨已迎風面北部、東部為主，周四到周六基隆北海岸、東部有局部短暫雨，大台北山區有零星飄雨。

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