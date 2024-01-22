　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台東市「這路口」違規多事故不斷　增設科技執法4月中啟用

▲臨海路三段及中華路四段路口新增設「闖紅燈及未依規定兩段式左轉」科技執法4月中啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲臨海路三段及中華路四段路口，新增設科技執法4月中啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市臨海路三段及中華路四段路口為進出台東市區及沿途觀光遊憩景點之重要交通樞紐，往來車流甚鉅，再加諸許多駕駛人常因貪圖方便而不依規定行駛，釀成不少交通事故。自111年至112年，共計發生交通事故57件，造成1人死亡，49人受傷，為台東縣十大多事故路口之一。

▲臨海路三段及中華路四段路口新增設「闖紅燈及未依規定兩段式左轉」科技執法4月中啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

經統計台東市臨海路三段及中華路四段路口，以闖紅燈、紅燈越線及機車未依規定兩段式左轉為常見違規行為，平均每日逾60件，並於112年8月間曾發生因闖紅燈造成1死1傷的悲劇。台東縣警察局爰以此三項重大違規為取締標的，爭取經費建置路口科技執法設備，希望藉此喚起民眾對交通安全的重視，減少違規行為。

▲臨海路三段及中華路四段路口新增設「闖紅燈及未依規定兩段式左轉」科技執法4月中啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣警察局交通隊劉正達隊長呼籲，自113年1月15日開始為期3個月的科技執法宣導，宣導期過後警方將啟用臨海路三段及中華路四段路口科技執法，取締違規闖紅燈、紅燈越線或未依規定兩段式左轉者，將依道路交通管理處罰條例第53條、60條或48條規定處罰，罰鍰分別為1,800、900或600元起跳。請駕駛人勿貪快或認為警察不在場就可以不遵守交通規則，確實遵守用路規則，保護自己，也守護其他人。

ET快訊
人妻戰小王！套子擠到裡面流出　她崩潰：我很容易受孕
日女「在壽司店差點被打」PO師傅暴怒扯衣照　風向卻倒戈挺店家
方媛帶娃坐經濟艙遭酸最慘天王嫂！上陸綜全說了
公司週年慶「CEO表演摔死」　總裁也重傷！疑非單純意外
兒子上大學要求生活費1天500　家長月給1萬：不夠嗎？
變態社長！女友屁股刺「奴隸1號」　找好友半夜性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

連破兩道鐵門！台南天九牌賭場被抄　賭客嚇到喊：不敢了

台東市「這路口」違規多事故不斷　增設科技執法4月中啟用

為了下酒菜...4男闖魚塭狂捕撈　3泰男逾期居留1年

三寶運將慘了！事故竟突開車門...害公車急煞7傷　挨罰還要賠償

麥當勞雙屍案疑感情不睦釀殺機！他求歡遭拒竟出拳　留家暴紀錄

「最聰明醫師」孔繁錦又爆指侵少女！她嚇哭逃出診所　判決出爐

求復合啪遭拒！他猛力割斷前女友「氣管、頸動脈」放血　再性侵屍體

台中麥當勞雙屍案今解剖　前妻「身中10多刀」致命傷曝

獨／孩子不想死！夫妻疑揹債攜3幼兒赴黃泉　2童死前掙扎曝求生欲

怨中風病患吵不停…恐怖看護拿「封箱膠帶」貼嘴！巡房醫師救一命

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

看完Toyz當街被打片　館長：打人百分之一萬不對

岳母是警界高層！超哥坦然：一人做事一人當　老婆搭保時捷接他

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

連破兩道鐵門！台南天九牌賭場被抄　賭客嚇到喊：不敢了

台東市「這路口」違規多事故不斷　增設科技執法4月中啟用

為了下酒菜...4男闖魚塭狂捕撈　3泰男逾期居留1年

三寶運將慘了！事故竟突開車門...害公車急煞7傷　挨罰還要賠償

麥當勞雙屍案疑感情不睦釀殺機！他求歡遭拒竟出拳　留家暴紀錄

「最聰明醫師」孔繁錦又爆指侵少女！她嚇哭逃出診所　判決出爐

求復合啪遭拒！他猛力割斷前女友「氣管、頸動脈」放血　再性侵屍體

台中麥當勞雙屍案今解剖　前妻「身中10多刀」致命傷曝

獨／孩子不想死！夫妻疑揹債攜3幼兒赴黃泉　2童死前掙扎曝求生欲

怨中風病患吵不停…恐怖看護拿「封箱膠帶」貼嘴！巡房醫師救一命

玉管處連續20年發放原民高中職以上獎學金　2／1至2／29受理申請

檢出「2種動物用藥」、未標示原產地！食藥署稽查「雞蛋」3件違規

黃埔建校百年　陸啟動海內外百人校友口述歷史行動

超強4月！「鬼滅、我英、為美好世界獻上祝福...」2024春番神仙打架

連破兩道鐵門！台南天九牌賭場被抄　賭客嚇到喊：不敢了

學測落幕！試場違規逾300件　未攜帶有效證件佔6成↑

北市150校延後放寒假　華興中學：請低溫假不列出缺勤

大聯盟官網預測山本由伸首季成績　全隊最多200K、184局

男孩答案寫錯！用「打火機」一燒就擦除　網驚：文具裝備太強了

買房需求撐腰　全台房仲破8600家創新高

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

社會熱門新聞

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

同事聯繫不上人急報案　驚見28歲夫妻與3幼子陳屍在床

才用超派鐵拳狂揍Toyz！　超哥交保隔天現身機場

夫妻帶3稚子走上絕路　爺嬤心碎趕赴認屍

疑經濟壓力！高雄一家五口亡最小才3歲

18歲男無照「載47歲女網友」出遊自撞！她頭部著地亡

陶子一招想強吞「辣杯杯」合夥人　法官打臉查封

獨／夫妻疑揹債攜3幼兒赴黃泉　2童死前掙扎曝求生欲

超哥別用超派鐵拳　律師1招對付Toyz：鬥智不鬥氣

高雄一家五口走絕路　查無脆弱家庭通報紀錄

即／高雄85大樓火警　1人摔傷送醫

陶子「辣杯杯」遭查封　公司欠貨款315萬判賠

陶子「辣杯杯」年營收上看破億　為100萬好友撕破臉

龍井某檳榔攤大亂鬥　掏槍男被打趴「頭破送醫」

更多熱門

相關新聞

東北季風影響　蘭嶼綠島船班22日至24日全天取消

東北季風影響　蘭嶼綠島船班22日至24日全天取消

東部航務中心指出，因受東北季風影響，蘭嶼及綠島相關航線停航資訊如下： 一、台東往返綠島航線：1/22(一)－1/24(三)全天取消。 二、台東往返蘭嶼航線：1/22(一)－1/24(三)全天取消。

冷風來襲縱谷寒冬送暖　醫院結合社團慰問弱勢家庭

冷風來襲縱谷寒冬送暖　醫院結合社團慰問弱勢家庭

避免集中用水　水公司籲請提前大掃除

避免集中用水　水公司籲請提前大掃除

青商會、十大傑出青年攜手　齊聚池上分駐所做公益

青商會、十大傑出青年攜手　齊聚池上分駐所做公益

饒慶鈴至南迴線服務機關發送數位紅包

饒慶鈴至南迴線服務機關發送數位紅包

關鍵字：

科技執法闖紅燈台東

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

同事聯繫不上人急報案　驚見28歲夫妻與3幼子陳屍在床

才用超派鐵拳狂揍Toyz！　超哥交保隔天現身機場

夫妻帶3稚子走上絕路　爺嬤心碎趕赴認屍

知名台籍街頭藝人「氣球人」澳洲身亡

疑經濟壓力！高雄一家五口亡最小才3歲

18歲男無照「載47歲女網友」出遊自撞！她頭部著地亡

暴打Toyz　鄉民：超哥早狠撂一句

超哥狂端高級食材「讓Toyz吃到飽」！他喊超有心

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

陶子一招想強吞「辣杯杯」合夥人　法官打臉查封

柯佳嬿加入陸經紀公司！　「同門全小咖」網一面虧

獨／夫妻疑揹債攜3幼兒赴黃泉　2童死前掙扎曝求生欲

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

鄉民起底超哥黑歷史　推醫護打警衛

更多

最夯影音

更多
Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪
超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面