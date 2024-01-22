台東市「這路口」違規多事故不斷　增設科技執法4月中啟用





▲臨海路三段及中華路四段路口，新增設科技執法4月中啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市臨海路三段及中華路四段路口為進出台東市區及沿途觀光遊憩景點之重要交通樞紐，往來車流甚鉅，再加諸許多駕駛人常因貪圖方便而不依規定行駛，釀成不少交通事故。自111年至112年，共計發生交通事故57件，造成1人死亡，49人受傷，為台東縣十大多事故路口之一。

經統計台東市臨海路三段及中華路四段路口，以闖紅燈、紅燈越線及機車未依規定兩段式左轉為常見違規行為，平均每日逾60件，並於112年8月間曾發生因闖紅燈造成1死1傷的悲劇。台東縣警察局爰以此三項重大違規為取締標的，爭取經費建置路口科技執法設備，希望藉此喚起民眾對交通安全的重視，減少違規行為。

台東縣警察局交通隊劉正達隊長呼籲，自113年1月15日開始為期3個月的科技執法宣導，宣導期過後警方將啟用臨海路三段及中華路四段路口科技執法，取締違規闖紅燈、紅燈越線或未依規定兩段式左轉者，將依道路交通管理處罰條例第53條、60條或48條規定處罰，罰鍰分別為1,800、900或600元起跳。請駕駛人勿貪快或認為警察不在場就可以不遵守交通規則，確實遵守用路規則，保護自己，也守護其他人。