日女「在壽司店差點被打」PO師傅暴怒扯衣照　風向卻倒戈挺店家

▲日本東京一家壽司店遭女網友控訴店長作勢打人，事件炎上後風向倒戈支持店家。（圖／翻攝自X／@IKD84973375、@totonoijinsei）

記者張寧倢／綜合報導

日本東京港區南麻布地區一家高級壽司店，最近遭女網友PO文爆料，吃個飯差點被老闆毆打，「我還是第一次遇到這種壽司店」，並附上照片顯示店內壽司師傅被扯著衣服並攔住店長不讓他上前。事件在網路社群炎上後，有人卻反控是女網友和同行的男子先做出失禮舉止，才有後續風波，網友風向也開始倒戈挺店家。

日本女網友@totonoijinsei於19日在社群平台X上發文，控訴「南麻布 鮨よし田」壽司店的店長（原文：大将）差點毆打了她，而爭執的原因是她當天宿醉，她面前剛好放了白酒，聞到味道讓她更不舒服，於是要求店長把酒拿開，結果對方雖然移開了酒卻一臉不高興地說「這是其他客人送給我的」。

女網友和友人向店長表示，「我們也是客人」。店長又回答，「如果宿醉不舒服，早點說就好了。」氣氛一陣尷尬，女網友打算買單離開，但結帳時她說了一句「我還是第一次遇到這種壽司店」，店長突然暴怒衝過來作勢打人，幸好他的徒弟極力攔住店長，她才得以平安回家。她說，看Google評論就知道店長人品很差。

女網友也宣稱壽司店的徒弟哭著向她道歉，說她沒有錯，還另闢戰場稱，當天店內一名和丈夫來用餐的港區婦人一直瞪她，還偷偷罵她是「低等生物」。貼文引發上萬名日本網友關注，結果事情隔天出現反轉。

一名男網友@Junpi626在20日晚上7點45分親自前往這家店用餐，並就此事件當面詢問了店長立場。據說店長表示，當天女網友和一名男子來用餐，落座後男子不斷為她拍照錄影，店家提醒這樣會把其他組客人的聲音也錄進去，希望他們不要再拍了，但規勸無效，男子仍然堅持拍攝。

文中提到，當時有一組客人等到孩子長大了，最近才有機會回來用餐，因此送給店長白酒。女網友說自己宿醉，要店長不要把酒放在她面前，店長表示不應該這樣子說顧客送的酒，連送酒的客人也直接問說那些人是怎麼回事，隨後女網友與客人之間發生了口角，最終店長忍無可忍地說「不要對客人無禮」，期間男子也是只顧著拍攝，於是才有了那張「徒弟阻止店長打人」的照片。

壽司店炎上事件引發網友議論，但風向大多支持店家。有人發布照片說，料理台離顧客還有一大段距離，根本不可能「差點被打中」。有人表示，會說出「這樣的餐廳我第一次遇到」的人100%是抱怨者。網路上也有影片拍到店長和藹可親的樣子，部分留言稱「支持店家提告」，但女網友與她的支持似乎仍然堅持立場，認為是店家態度差。