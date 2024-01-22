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長榮機師春節可能罷工　交通部曝「勞資歧見大」：勞方喊價想加薪

記者李宜秦／台北報導

機師工會今日取得合法罷工權，長榮航空機師不排除將於春節期間罷工。交通部次長林國顯表示，雙方目前仍有歧見，勞方喊價加薪，但資方認為有發放六個月年終，且資方還需考量是否能負擔勞方要求的加薪幅度，另工會主張罷工前24小時才會預告，時間過短，希望能為旅客安排足夠時間。

▲▼機師工會今至交通部抗議。（圖／記者李宜秦攝）

▲機師工會日前至交通部抗議，提出的三大訴求「調整飛行員結構薪資20%、調漲外站飛行津貼至每小時6美元、停止聘用外籍正駕駛員」。（圖／記者李宜秦攝）

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針對機師工會取得罷工權，林國顯表示，昨日桃園勞動局有邀請勞動部、民航局、航政司、長榮航空、機師工會等單位進行協商，預計周三還會再開會溝通。

機師工會提出的三大訴求「調整飛行員結構薪資20%、調漲外站飛行津貼至每小時6美元、停止聘用外籍正駕駛員」。林國顯表示，雙方目前仍有歧見，勞方喊價加薪，但資方去年已發放六個月年終，全公司也都有調薪，雙方還需要繼續討論，考慮資方能負擔的程度，達成共識。

▲▼機師工會罷工投票通過。（圖／機師工會）

▲機師工會罷工投票通過。（圖／機師工會）

至於外籍機師，由於長榮航空引進最新機型，該公司內不一定有能夠駕駛新機的駕駛，通常會從相近航機引進正駕駛轉訓，若是人力不夠，也會從國外引進外籍機師，否則難以因應旅客這幾年對航線開闢的需求，林國顯強調，沒有飛安疑慮。

林國顯表示，罷工只是一個手段及過程，不是目的，希望勞資雙方能善意溝通，不要走到罷工這一步，且工會主張會在罷工前24小時預告，然而時間過短，尤其是對飛長程航線的旅客，根本不足以因應，希望工會考慮消費者權益，給旅客足夠時間安排。

林國顯補充，勞資雙方將於周三再度溝通，由於勞方喊價、資方認為去年加過薪水，因此必須針對事實及期待做平衡。交通部長王國材表示，目前長榮勞資雙方仍然欠缺共識，民航局、交通部仍然積極協調中。

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