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大陸 大陸焦點 特派現場

王健林狂賣萬達廣場　2023年至今已賣掉10座！

▲萬達集團董事長王健林。（圖／CFP）

▲萬達集團董事長王健林。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸前首富、萬達集團董事長王健林近期不斷出售旗下的萬達廣場，根據大陸媒體統計，2023年至今，萬達集團已轉讓了10座萬達廣場。

大陸媒體近日又發現，廈門殿前萬達廣場進行了工商變更，原全資股東珠海萬達商業管理集團股份有限公司退出，新增廈門金昇陽置業有限公司為股東，同時，王志彬卸任法定代表人、執行董事、經理，由金溢接任，監事也由高茜變更為吳成坤。

廈門殿前萬達廣場商業管理有限公司成立於2021年11月，經營範圍含商業綜合體管理服務、企業管理、物業管理、廣告製作等。上述公司主要負責管理營運廈門湖里萬達廣場，該專案於2011年9月2日開業，是由大型購物中心、五星級飯店、戶外步行街、SOHO辦公、高級辦公室等組成的城市綜合體，也是萬達集團的第三代城市綜合體。

此次萬達相關資產的接盤方廈門金昇陽置業有限公司成立於2011年4月13日，法定代表人為吳成坤，註冊資本77572萬元，經營範圍包括商業流通設施與商業樓宇經營管理、租賃、物業管理、相關代理及招商業務；房地產開發、經營與管理。

為了緩解流動性危機，除了萬達廣場，萬達也出售了別的資產，包含萬達電影、上海萬達酒店投資有限公司等。

▲萬達集團旗下業務眾多，為大陸500強企業之一。（圖／CFP）

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