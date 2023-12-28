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大陸 大陸焦點 特派現場

王健林持續出售萬達廣場　太倉萬達廣場已轉手中聯基金

▲萬達集團旗下業務眾多，為大陸500強企業之一。（圖／CFP）

▲萬達集團旗。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸前首富、萬達集團創辦人王健林計劃繼續出售萬達廣場以獲取流動資金。根據《澎湃新聞》報導，太倉萬達廣場最近發生股權變更，由中聯前源不動產基金管理有限公司接手。

根據天眼查的資訊，太倉萬達廣場投資有限公司的股權在2023年12月25日發生變更，大連萬達商業管理集團股份有限公司退出，蘇州聯商叄號商業管理有限公司成為唯一股東。

中聯基金是以REITs為核心的不動產金融業務為主的金融機構，其業務涵蓋不動產投資孵化、不動產證券化投行以及證券化產品投資。

▼王健林。（圖／CFP）

▲萬達集團董事長王健林。（圖／CFP）

太倉萬達廣場位於江蘇省蘇州市太倉市，建築面積達47.7萬平方公尺，於2012年12月7日開業。此次股權變更顯示中聯前源不動產基金管理有限公司通過蘇州聯商叄號商業管理有限公司完全持有太倉萬達廣場投資有限公司的股權。

值得注意的是，近期已有險資機構收購部分萬達廣場的情況。去年5月底，大家保險成功收購了上海松江萬達、西寧海湖萬達和江門台山萬達三個購物中心。

從近期的多起收購可以發現，王健林正持續履行出售萬達廣場的計劃，與險資金融機構接觸，並通過股權變更將太倉萬達廣場交由中聯前源不動產基金管理有限公司接手。

報導認為，相關決定符合萬達集團的資金流動戰略，同時也反映了險資在不動產投資領域的持續興趣。

▲▼萬達影城,萬達電影,萬達影院。（圖／CFP）

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