萬達電影易主！王健林年內四次「甩賣」　實控人將變更為柯利明

▲萬達集團及王健林年中傳出財務困難。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

萬達電影12月12日晚發公告稱，萬達文化集團、北京珩潤及王健林與上海儒意投資管理有限公司（以下簡稱儒意投資）簽署《股權轉讓協議》，擬分別將其持有的萬達投資20%、29.8%和1.2%股權（合計持有萬達投資51%股權）轉讓給儒意投資，轉讓價款共計人民幣21.55億元。萬達電影稱，本次交易後，公司實際控制人將變更為柯利明。

上海儒意投資為中國儒意的受控制結構實體，實控人為大陸國內知名電影投資人柯利明，儒意投資今年7月已斥資22.62億元（人民幣，下同）收購北京萬達投資49%，上述轉讓股權事項實施完成，儒意投資將全資擁有北京萬達投資，不過王健林仍通過主要股東莘縣融智持有萬達電影部分股權。

據《第一財經》報導，12月12日晚，萬達電影公告，公司近日接獲通知，公司間接控股股東北京萬達文化產業集團有限公司及其全資子公司北京珩潤企業管理發展有限公司、公司實際控制人王健林擬將其合計持有的公司控股股東北京萬達投資有限公司51%股權轉讓予上海儒意投資管理有限公司。

若上述事項最終實施完成，公司控制權將變更。經公司申請，公司股票12月13日開市起復牌。

公告顯示，2023年12月12日，萬達文化集團、北京珩潤及王健林與儒意投資簽署《股權轉讓協議》，擬分別將其持有的萬達投資20%、29.8%及1.2%股權（合計持有萬達投資51%股權）轉讓予儒意投資，轉讓價款共21.55億元。本協議經雙方正式簽署後立即生效。

在本次交易前，公司控股股東萬達投資持有公司20%股權，萬達文化集團、北京珩潤、王健林合計持有萬達投資51%股權。王健林透過萬達投資及其一致行動人萬達文化集團、莘縣融智興業管理顧問中心（有限合夥）、林寧間接控制萬達電影30.9%股權，公司實際控制人為王健林。

在本次交易前，柯利明持有香港上市公司中國儒意控股有限公司總股本16.34%的股份，中國儒意透過協議控制的上海儒意影視製作有限公司持有萬達投資49%股權。

本次交易後，公司控股股東仍為萬達投資，儒意投資持有萬達投資51%股權。儒意投資為柯利明全資控股的公司，柯利明透過儒意投資間接控制萬達電影20%股權，公司實際控制人將變更為柯利明。此外，中國儒意透過協議控制的儒意影視持有萬達投資49%股權，柯利明亦持有中國儒意總股本16.34%的股份。本次交易後，王健林透過萬達文化集團、莘縣融智興管理顧問中心（有限合夥）、林寧間接控制萬達電影10.9%股權。

據《派財經》報導，之所以選擇「賣掉」萬達電影，是王健林為了快速回籠資金以彌補萬達產業的資金漏洞。今年以來，萬達電影業績表現良好，單季淨利達6.9億元人民幣，高於業界其他幾家影視公司。今年以來萬達電影已經前後四次拋售股權，此次拋售萬達電影的目的昭然若揭，在萬達電影作價還不錯的時候，快速出手，賣個好價。