王健林賣不停！上海金山萬達廣場也轉手

▲萬達廣場持續被出售。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸前首富、萬達集團創辦人王健林持續出售萬達廣場，大陸媒體近日發現，上海金山萬達投資廣場也發生了股權變更，大連萬達商業管理集團股份有限公司已退出了股東名單，新股東為蘇州聯商貳號商業管理有限公司。

上海金山萬達廣場投資有限公司註冊成立於2013年4月2日，註冊資本11518萬元人民幣，該公司旗下擁有上海金山萬達廣場，經營範圍包含，商業廣場投資，建築工程施工，日用百貨銷售，自有房屋租賃，停車場管理服務。

上海金山萬達廣場位於金山新城板塊，2015年7月17日開業，佔地11萬平方米，總建築面積46萬平方公尺，是集住宅、商業廣場、辦公室、商店、小戶型產品為一體的城市綜合體。

據天眼查資訊，上海金山萬達廣場投資有限公司的法定代表人已經由高茜變更為關兆彧。

▼萬達集團創辦人王健林。（圖／CFP）



按照王健林先前的計劃，萬達集團將出售其在全國範圍內的部分萬達廣場以換取流動資金。在此之前，上海已有松江萬達廣場、周浦萬達廣場被大家保險接手，加上這一次轉讓的金山萬達廣場，上海已有三家萬達廣場被金融機構接手。

中聯基金旗下的蘇州聯商貳號商業管理有限公司近期已從萬達手中接手4家萬達廣場，除了本次，還包含太倉萬達廣場投資有限公司、湖州萬達投資有限公司、廣州蘿崗萬達廣場有限公司。

官方資料顯示，中聯基金的核心業務是以REITs為核心的不動產金融業務，以不動產證券化為切入點並向兩端延伸，形成不動產投資孵化、不動產證券化投資、證券化產品投資三大業務線，佈局各主題不動產全業務鏈。