黨團總召之戰！柯志恩被點名角逐發聲了　賴士葆表態一定會登記　

▲柯志恩出席國民黨第11屆新科立法委員座談會。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新國會將在2月1日開議，並且選出立法院正副院長，國民黨繼不分區立委當選人韓國瑜宣布與江啟臣搭檔角逐正副院長後，同黨立委傅崐萁也表態要加入戰局，國民黨立委今（22）日舉行新科立委見面會，傳出國民黨立委傅崐萁劍指國會龍頭，背後意在參選國民黨立法院黨團總召，而被視為總召人選的資深立委賴士葆表示，全力支持韓江配，選總召他會全力以赴，也會去登記。

另外傳出立委柯志恩遭到黨中央欽點，盼她競選黨團總召。不過，柯志恩今早也否認，稱「我從來沒有接到這樣的訊息，立院不需要兩個柯總召」。

賴士葆表示，每個人都可以登記參選總召，並表明他一定會去登記，至於外界有消息指稱民進黨認為挖走兩票很容易？賴士葆則說，國民黨不是吃素的，喊話黨內一定要團結，因為這一役很重要，「大部分立委支持韓江配」。

至於也想搶下國會領袖的傅崐萁則說，立法院三黨不過半是國會改革的最大契機，只要有一黨獨大就不會有國會改革，必須要合縱連橫才可以。傅崐萁強調，立法委員並非政黨的工具，政黨政治把所有立委職權都閹割了，認為此刻最重要是國會改革，這也是他參選國會領袖的最主要原因。「在合縱連橫在野的部分，我相信我也是一位能夠促使藍白合作，讓國會正常化的人。」